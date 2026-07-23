Memur-Sen ailesinin acı günü… Başkan Ali Yalçın’ın babası hakka yürüdü

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın’ın acı günü. Ali Yalçın’ın babası Selahattin Yalçın hayatını kaybetti. Merhum Selahattin Yalçın, yarın Tokat’ta Kızılca Camiinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ahmetdanişment Köyü Mezarlığı’nda ebediyete uğurlanacak.

ACI HABERİ MEMUR-SEN DUYURDU

Memur-Sen’in sosyal medya hesabından acı haber duyurularak, Başkan Yalçın’a başsağlığı dilendi. Memur-Sen’den yapılan paylaşımda; “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın kıymetli babası Selahattin Yalçın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenaze namazı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Cuma namazını müteakip Tokat ili Artova ilçesi Kızılca Camii'nde kılınacak; ardından Ahmetdanişment Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhum Selahattin Yalçın'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; Genel Başkanımız Ali Yalçın başta olmak üzere kıymetli ailesine, yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerine yer verildi.

Yeni Akit Ailesi olarak merhum Selahattin Yalçın’a Allah’tan rahmet, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.