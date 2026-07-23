Güneşin altında bitkin düştü! Aşırı sıcaklardan bayılan leyleğe itfaiye eli uzandı!
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle cami kubbesinde baygınlık geçiren leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle cami kubbesinde baygınlık geçiren leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
İtfaiye ve vatandaşların seferber olduğu olayda suyla serinletilen leylek hayata döndürüldü.
Damlaca Mahallesi’nde bulunan İstasyon Camii’nin kubbesinde bir leyleğin hareketsiz durduğunu ve sıcaktan bitkin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri ve muhtar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla cami kubbesine tırmanarak ölümle burun buruna gelen leyleği güvenli şekilde aşağı indirdi. Vatandaşların ve itfaiye erlerinin suyla ıslatarak müdahale ettiği leylek, kısa süre sonra kendine gelmeyi başardı.
Bitkin düşen leylek, bakım ve kontrollerinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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