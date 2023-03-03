Dünyaca ünlü banka resmen iflasa gidiyor!

ABD, Kaliforniya merkezli kripto bankası Silvergate hayatta kalma yetenekleri konusunda kaygı hissettiklerini açıkladı. Bankanın hisseleri perşembe günü yarı fiyatına geriledi.

ABD bankaları arasında kriptoya ağırlık veren birkaç bankadan biri olan Silvergate dijital token fiyatlarının son dönemlerde çökmesinden ve bankacılık müşterilerinden biri olan Sam Bankman-Fried’ın FTX imparatorluğunun iflasından sert bir şekilde etkilendi.

Financial Times’ın haberine göre çarşamba günü düzenleyici kurumlarla paylaşılan raporda, Silvergate ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yıllık raporunu zamanında teslim edemeyebileceğini açıkladı. Banka raporunda, dördüncü çeyrek bilançosunun bildirildiği geçen aydan bu yana sermaye pozisyonun daha da zayıfladığı ve son teslim tarihi olan 16 Mart’ı kaçıracağı belirtildi.

ABD borsalarında listelenen kripto borsası Coinbase de perşembe günkü açıklamasında bundan sonraki süreçte Silvergate’ten herhangi bir ödeme kabul etmeyeceklerini veya bir ödeme işleminde bulunmayacaklarını açıkladı. Coinbase bankadaki son gelişmelerin ardından temkinli davranmak istediklerini açıkladı. Kripto borsası ayrıca bankada çok sınırlı miktarda kurumsal yatırımlarının bulunduğunu ve müşteri nakit işlemlerinin diğer bankacılık ortakları aracılığıyla kolaylaştırılacağını da ekledi.

Bir diğer kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital de aynı gün ödeme süreçlerinde Silvergate’ten transfer kabul etmeyi ve başlatmayı durdurduklarını açıkladı. Kripto firması Silvergate’te önemli bir yatırımları olmadığını da belirtti.

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Galaxy Digital karara yönelik açıklamasında, “Bu eylem, müşteri ve firma varlıklarının güvende olmasını sağlamak için çok temkinli bir şekilde alınmıştır” denildi.

New York borsasında Silvergate hisseleri perşembe gününü %58’lik düşüşle kapattı.

Banka, ocak ve şubat ayındaki satışlar nedeniyle menkul kıymetler portföyündeki sermaye oranlarının yeni kayıplardan zarar göreceğini açıkladı. Silvergate’in 2022 sonu itibariyle 5,7 milyar dolarlık sermayesi bulunuyordu. Banka, sektörde "güven krizi" olarak tanımladığı gelişmeler nedeniyle kripto müşterilerinin para çekme işlemlerini karşılamak amacıyla menkul kıymetler varlıklarını satıyor.

Silvergate’ten yapılan açıklamada ek kayıpların bankanın mevzuat sermaye oranlarını olumsuz yönde etkileyeceğini ve şirketin ve bankanın sermaye şartlarını yerine getirmekten uzak olabileceğin belirtildi.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre bankasının uyarısı kripto para birimlerinin büyümesi sonucu yerel bir bankadan bir fenomene dönüşen Silvergate’in hızlı bir şekilde çöküşüne işaret ediyor. Dünyanın en büyük kripto madencilerinin, borsalarının ve kripto sahiplerinin çoğu, milyarlarca dolar yatırmak ve transfer etmek için Silvergate’i kullanıyordu.

Bankanın hisse fiyatı Kasım 2021'de 219,75 dolara yükselmişti. Ancak çarşamba günü kapanışı itibariyle aynı bankanın hisseleri 13,53 dolardan işlem gördü.

2021 yılında 76 milyon dolarlık kâr açıklayan Silvergate, 2022’de 949 milyon dolarlık zarar bildirimi yaptı.