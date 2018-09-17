Dünyaca ünlü Anzer balı satışa sunuldu!

Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında üreticiler açısından verimin beklentileri karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Sezonun hava şartları açısından kötü başladığını, ilerleyen günlerde havaların düzelmesiyle üretimin arttığını ifade eden Civelek, "2018 yılında üreticilerimizden bin 500 kilogram civarında bal kooperatifimize getirildi. Bize gelen balları Hacettepe Üniversitesi'ne gönderdik. Tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balı bin 200 kilogramdır. Bu balları etiketleyip ve mühürleyip satışa sunduk." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemden siparişlerin olduğuna dikkat çeken Civelek, "Yaklaşık 600 kilogram civarında, önceden parası yatırılmış balı beklemekte olan müşterilerimiz vardı. Onların ballarını mühürleyip göndermeye başladık. Yaklaşık 550-600 kilogram elimizde bal kalıyor. Bunlardan da önceden siparişini vermiş, paralarını yatırmamış müşterilerimiz var. Yılbaşına kadar balın tükeneceğini tahmin ediyoruz. Belki de yılbaşına da kalmayacaktır." diye konuştu.

SAHTE ANZER BALINA DİKKAT

Civelek, 1 ton 200 kilogram balı 500, 250 gram ve 1 kilogram olarak etiketleyip mühürlediklerini belirterek, Anzer balı markasıyla bu balların etiketlenip mühürlendiğini söyledi.

Üzerinde kurşun mührü, kooperatifin logosu olduğunu anlatan Civelek, "Bütün markalarımızda bunlar mevcuttur. Piyasada taklitleri olması mümkün değildir. Çünkü güvenlik önlemlerini yeterince kullanıyoruz. Anzer balının 1 kilogramını 940 lira, 500 gramını 470 lira, 250 gramını ise 250 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında ise fiyat artışı yapmadık. Geçen sen ile aynı fiyattan satışa sunacağız. Polenin 400 gramı 470, 200 gramı 240, 100 gramı ise 130 liradan satılacak." diye konuştu.

Civelek, Anzer balının taklitlerinin, merdiven altı sahte balların piyasada yer aldığına dikkati çekerek, bundan dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerini, tüketicilerin iki kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodu olmayan ürünleri tercih etmemelerini istedi.

Civelek, balı ülkenin her tarafına ve her isteyene göndermeye çalıştıklarına işaret ederek, bu balların sadece üst düzey kişilere gönderildiği yönünde bir algı olduğunu, bunun gerçek olmadığını sözlerine ekledi.