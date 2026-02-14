"Dünya yeni bir savaş dönemine girdi"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, dünyanın açık çatışma ve savaşların damgasını vurduğu yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Merz, “Bizi diken üstünde tutan ve dünyamızı uzun yıllardır tahmin ettiğimizden daha derin bir şekilde dönüştüren yeni bir açık savaşlar ve çatışmalar evresine girdik” dedi.

Alman Başbakan, kurallara dayalı uluslararası düzenin dağıldığını vurguladı ve “Daha da açık olmalıyız: bu düzen, zirvesindeyken bile kusurlarına rağmen artık mevcut değil” dedi.

Mepa News'in aktardığına göre Merz, yaptığı konuşmada, Avrupa ile ABD arasındaki transatlantik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Merz, Batı ittifakının karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarına dikkat çekerek, “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı verdi.

Konuşmasında Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayan Merz, kıtanın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bununla birlikte ABD ile stratejik ortaklığın korunmasının Almanya ve Avrupa için hayati önem taşıdığını belirten Merz, özellikle NATO çerçevesindeki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Merz'in açıklamaları, Almanya’nın dış politika çizgisinde hem ABD ile yakın iş birliğini sürdürme hem de Avrupa’nın savunma kapasitesini artırma yönündeki iki eksenli yaklaşımının teyidi olarak değerlendirildi.