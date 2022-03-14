Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından organize edilen forum, başta ABD olmak üzere birçok ülkeyi kendisine hayran bıraktı.

Antalya'da düzenlenen "Diplomasi Forumu" tüm dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Forum'da açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci Antalya Diplomasi Forumu'na gösterilen teveccü, forumun zaman içinde küresel diplomasinin kalbinin attığı bir zemine dönüşmesi temennimizin kısa sürede gerçeğe dönüşeceğine işaret ediyor" dedi.

Antalya Diplomasi forumu'nda ciddi müzakerelerde bulunuldu. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin dışişleri bakanları Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde bir araya geldi.

Tüm dünya savaşan tarafların açıklamalarını yakından takip etti. Görüşme de barışa yönelik olumlu mesajlar verildi.

İki ülkenin görüşmesini yorumlayan Çavuşoğlu, "10 Mart'ta tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez ülkemizde bir araya getirdik. Bütün dünyanın gözü kulağı Antalya'daydı. Görüşme Türkiye diplomasisinde bir dönüm noktası oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı Türkiye'nin oynadığı rolden ve diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Erdoğan'a tüşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de "tarihi forumdan" övgüyle bahsetti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde, sayın Cumhurbaşkanımız bu iki ülke arasında mümkün olduğu kadar hassa ve titiz davranmıştır. İki ülkede bir an evvel savaşın sonlandırılmasını istemiştir" dedi.

75 ülkeden üst düzey temsilci Antalya'da

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 17 devlet ve hükümet başkanı, başta olmak üzere, 75 ülkeden üst düzey temsilci Antalya'da buluştu.

Antalya Diplomasi Forumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve dev vizyonu öncülüğünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun diplomatik başarısıyla gerçekleşti.

"İnsani dış politikamızın yansımasıdır"

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin şu sözleri sarf etti: Dünyadaki ülkelerim 3'de 2'den fazlası Antalya Diplomasi Forumu için buradaydı. Antalya Diplomasi Forumu'na artan bu ilgi, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz girişimci ve insani dış politikamızın bir yansımasıdır. Böylece dört gün boyunca diplomasinin nabzı Antalya'da atmış oldu.