Dünya Trump’ın Kudüs dayatmasını kabul etmedi

KUDÜS

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı skandal kararın üzerinden tam bir yıl geçti ancak uluslararası toplum hâlâ bu adıma şiddetle karşı çıkıyor. ABD'nin uluslararası toplumu karşısına alarak 6 Aralık 2017'de verdiği bu karardan sonra kutsal şehrin Yahudileştirilmesine yönelik politikalar hız kazanırken barış umutları ise belirsiz bir tarihe ertelendi. Uluslararası toplum, sahadaki hukuksuz uygulamaları artırma noktasında İsrail'i daha da cesaretlendiren Trump'ın bu adımı karşısında muhalefetini sürdürüyor.

ABD'nin politik ve ekonomik vaatlerine rağmen dünyadan sadece Guatemala ve Paraguay, Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşırken, Paraguay daha sonra bu kararından vazgeçerek büyükelçiliğini yeniden Tel Aviv'e çekti.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun taleplerini gerçekleştirdi, ancak açık bir siyasi getirisi olmadan ABD'nin "güvenilirliğini" ve Beyaz Saray'a bağlanan muhtemel barış umudunu zayıflattı.

Politik gerçekçiliğin temel kurallarını çiğneyen Trump'ın "Kudüs" kararını vermesi, uluslararası camiada da büyük tepkiye yol açtı.

Ara bulucu rolünü kaybetti

Trump'ın Kudüs kararıyla Ortadoğu'da barış hayallerinin suya düşmesinin yanı sıra ABD'nin barış görüşmelerindeki "ara buluculuk" rolü de sona erdi.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Filistin devleti de Kudüs kararı sonrasında ABD'nin İsrail-Filistin barış görüşmelerinde ara bulucu rolünü kaybettiğini ilan etti.

Trump’ın Kudüs kararına başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri de tepki göstererek 13 Aralık 2017'de yine Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etti. Ayrıca Türkiye'nin girişimiyle hazırlanarak BM'ye sunulan Trump'ın Kudüs kararının hükümsüzlüğüne ilişkin karar tasarısı, Genel Kurul'da yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edildi. Böylece Trump'ın skandal kararı BM nezdinde reddedildi.

İsrail’in isteklerini bir bir yerine getiren Turmp, Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a ABD-İsrail ekseninde saf aldırdı ve ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan ve ardından İsrail’e yaptı. İsrail-Filistin meselesine ilişkin politikaları

Yahudilere emanet etti. İki devletli çözümü literatürden çıkaran Trump, aynı zamanda Yuhudi yerleşim birimlerini meşrulaştırdı.

Trump’ın kararını protesto gösterilerine katılan Filistinlilere orantısız güç uygulayan terörist İsrail 16 kişiyi şehit etti.

Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD, Filistin’e boyun eğdirmek için mali şantaj yapmaya başladı ve mültecilere yönelik mali yardımları tamamen durdurma kararı aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington ofisini kapatan Trump’tan destek alarak daha da küstahlaşan terörist İsrail Kudüs Ayrım duvarı ile Filistinlilerin Kudüs’e girişini engelledi.