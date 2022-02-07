  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Global piyasalar tedirgin: FED bu yıl faizde 7'de 7 yapacak!
Ekonomi

Global piyasalar tedirgin: FED bu yıl faizde 7'de 7 yapacak!

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, "ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl 7 toplantının tamamında faiz artırabilir" dedi. Bu durum dünya genelinde ekonomik sarsıntılara sebep olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 10:52:00 - 2022-02-07 10:53:13
Global piyasalar tedirgin: FED bu yıl faizde 7'de 7 yapacak!

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in bu yıl yapılacak 7 toplantının tamamında faiz artırabileceğini ve bir toplantıda 25 baz puanın üzerinde faiz artırımı yapmayı tercih edebileceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Summers, "Piyasalar her toplantıda faiz artırılmasına hazırlıklı olmalılar ve ayna zamanda enflasyondaki gelişime bağlı olarak Fed'in bu toplantılarından birinde 25 baz puandan fazla faiz artırmaya ihtiyaç duyması olasılığına da hazırlanmalılar" ifadelerini kullandı.

Summers, Fed'in "eğrisinin gerisinde" kaldığını savunduğu açıklamasında, politika yapıcıların yıl sonuna kadar her toplantıda faiz artırmaları olasılığını dikkate almayanların "olasılıkları küçümsüyor" olacaklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay