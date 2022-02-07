Global piyasalar tedirgin: FED bu yıl faizde 7'de 7 yapacak!
Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, "ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl 7 toplantının tamamında faiz artırabilir" dedi. Bu durum dünya genelinde ekonomik sarsıntılara sebep olabilir.
Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in bu yıl yapılacak 7 toplantının tamamında faiz artırabileceğini ve bir toplantıda 25 baz puanın üzerinde faiz artırımı yapmayı tercih edebileceğini söyledi.
Bloomberg TV'ye konuşan Summers, "Piyasalar her toplantıda faiz artırılmasına hazırlıklı olmalılar ve ayna zamanda enflasyondaki gelişime bağlı olarak Fed'in bu toplantılarından birinde 25 baz puandan fazla faiz artırmaya ihtiyaç duyması olasılığına da hazırlanmalılar" ifadelerini kullandı.
Summers, Fed'in "eğrisinin gerisinde" kaldığını savunduğu açıklamasında, politika yapıcıların yıl sonuna kadar her toplantıda faiz artırmaları olasılığını dikkate almayanların "olasılıkları küçümsüyor" olacaklarını belirtti.