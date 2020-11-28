Dünya tedirgin! 'Burunlarından kan boşaldı ve öldüler!'

İngiltere'de bulunun ölü kuğularla ilgili yapılan açıklamalar, ülkedeki insanları ve yeni tip koronavirüs pandemisyle mücadele eden dünyayı tedirgin etti.

Kuğu ölümlerinin Birleşik Krallık'a yayılan tehlikeli yeni bir kuş gribi türünden kaynaklandığından şüpheleniliyor.

Evening Standard'a göre, koruyucular Worcestershire'dan 25'ten fazla ölmekte olan kuşu çıkarırken, Blackpool'daki Stanley Park'ta dokuz kuğu ölü bulundu.

The Guardina'a konuşan Flying Free yerel kuğu kurtarma ekibinden Caroline Sim, "Birçoğu kendi eksenleri etrafında bir yönde dönmeye başladı. Korkunç bir görüntüydü. Bazılarının burun deliklerinden kanlar boşaldı.' dedi.

Çalışmalar Devon, Dawlish'te ölen kuğuların yeni H5N8 kuş gribine yakalandığını doğrulamıştı.

Avrupa genelinde göç eden yabani kuşlar tarafından taşınan hastalık, en son 2016-2017 kışında büyük kuş ölümlerine neden oldu.

Kaynak: Star