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Medya "Dünya tanıyor" diye pohpohlanan Amerikalı şarkıcı R Kelly'nin yapmadığı pislik kalmadı!
Medya

"Dünya tanıyor" diye pohpohlanan Amerikalı şarkıcı R Kelly'nin yapmadığı pislik kalmadı!

"Dünya tanıyor" diye pohpohlanan Amerikalı şarkıcı R Kelly, cinsel ilişki ticaretinde suçlu bulundu. Kelly'nin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:18:00 -
"Dünya tanıyor" diye pohpohlanan Amerikalı şarkıcı R Kelly'nin yapmadığı pislik kalmadı!

ABD’de cinsel tacize maruz kalanların başlattığı ‘MeToo’ hareketiyle birlikte kadınlar seslerini daha fazla duyurmaya başladı. Dünyaca ünlü şarkıcı R Kelly, cinsel taciz, şantaj ve cinsel ilişki ticareti gibi 11 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

New York’ta 11 mağdur tarafından açılan davada 6 haftalık yargılama sürecinde sona gelindi. 54 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Chicago merkezli örgüte liderlik ettiği belirtilen Kelly’nin, çok sayıda kadını para ve şöhretini kullanarak kandırdığı, cinsel istismarda bulunduktan sonra şantajla cinsel ilişki ticaretine zorladığı belirtiliyor.

Weinstein ve Jeffrey Epstein olaylarından daha kötü

Mağdur avukatlarından Gloria Allred, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Mağdurlar Harvey Weinstein ve Jeffrey Epstein olayları da düşünüldüğünde Kelly’nin en kötüsü olduğunu söylüyorlar. Kelly tüm bu yaşananlardan kaçabileceğini düşünüyordu. Ancak yapamadı” dedi.

20 yıla kadar hapisle karşı karşıya olan Kelly’nin cezası 4 Mayıs’ta kesinleşecek.

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