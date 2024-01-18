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Ekonomi Dünya tahvil devinden Türkiye için yatırım mesajı
Ekonomi

Dünya tahvil devinden Türkiye için yatırım mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 19:12:00 -
Dünya tahvil devinden Türkiye için yatırım mesajı

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Pimco, geçen yılın ikinci yarısında yeniden TL tahvillerine yatırım yapmaya başladı. Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanma yolunda olduğu kaydedildi. Kuruma göre Türkiye, 5 yıl içinde yatırım yapılabilir ülke statüsüne dönebilir.

Kaliforniya merkezli Pimco, yatırım yapılabilir kredi notunu geri kazanma yoluna girdiğini öngörerek Türkiye'nin tahvil piyasasına giriyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre şirket, Erdoğan'ın mayıs ayındaki genel seçimleri kazanmasının ardından ekonomi politikasında yaptığı ani değişikliğin de etkisiyle geçen yılın ikinci yarısından bu yana Türkiye'nin TL cinsinden borçlarını satın alıyor.

Şirketin gelişmekte olan piyasalar ekibinin başında bulunan Pramol Dhawan, "Faiz oranları önemli ölçüde arttı, maliye politikası sıkılaştı, politika yapıcılar sürdürülemez programları gevşetmeye devam ediyor, yerel halkı liraya geri yatırım yapmaya ve dolarından uzaklaşmaya teşvik ediyor, bu çabalar işe yarıyor" dedi.

Dhawan, fon şirketinin yerli Türk varlıkları konusunda "çok yapıcı" olduğunu da sözlerine ekledi.

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Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke statüsüne geri dönmesi, birçok ekonomistin ülkenin bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalacağı ya da sermaye kontrolleri uygulamak zorunda kalacağı risklerinden endişe ettiği seçim öncesine göre, dramatik bir dönüş anlamına gelecektir. Dhawan böyle bir not artırımının "her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki beş yıl içinde" gerçekleşebileceğini söyledi.

Türkiye, 2016 yılında yatırım yapılabilir ülke statüsünü kaybettiğinden şu anda B notuna sahip.

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