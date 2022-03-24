  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya Somali'ye kör! Bombalı saldırılarda 48 kişi öldü!
Dünya

Dünya Somali'ye kör! Bombalı saldırılarda 48 kişi öldü!

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 19:00:00 -
Dünya Somali'ye kör! Bombalı saldırılarda 48 kişi öldü!

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi.

Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.

Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay