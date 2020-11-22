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Dünya Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:28:00 -

Japon mitolojisine göre Kral Ringa adlı balığın görülmeye başlaması demek felaketlerin ardı arkası kesilmeyeceği anlamına geliyor.

İki Japon balıkçının geçtiğimiz günlerde balık avlarken görüntüledikleri Kral Ringa Japonya'da paniğe neden oldu.

İddialara göre 2010 yılında tsunami ve 2011 yılında Tohoku depremi öncesi bu balık görülmüştü.

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