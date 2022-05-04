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Dünya Dünya şokta! Akaryakıt piyasası altüst olacak: Petrol yasaklandı
Dünya

Dünya şokta! Akaryakıt piyasası altüst olacak: Petrol yasaklandı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rus petrolünün Avrupa'ya ithalatının yasaklandığını duyurdu. Alınan kararın akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 10:39:00 -
Dünya şokta! Akaryakıt piyasası altüst olacak: Petrol yasaklandı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Tüm Rus petrolünün Avrupa'ya ithalatı yasaklandı" dedi.

Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını sonlandırmayı görüşen Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanları, bu konuda bir uzlaşmaya varmakta zorlanıyordu.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin görüşmelerinde fosil yakıtlara tamamen ambargo konması seçeneğini de görüşüyor.

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