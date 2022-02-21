Dünya şoke oldu! Öldürülecek ve sürülecekler listesi yapıldı

ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Moskova'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu bildirdi.

The Washington Post'un gördüğü mektuba göre ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında işkence, zorla kaybetmeler ve "insanların yaygın acı çekmesi" olduğunu belirtti. ABD, istihbaratla ilgili detay paylaşmadı.

Bazı isimler hedef alınarak öldürülecek

Mektubun altında imzası olan ABD’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin de hedef alınarak öldürüleceğini belirtti. Crocker, listedeki isimlerin Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı hamleye karşı çıkacağı düşünülen isimlerden oluştuğunu düşündüklerini ifade etti.

Muhalifler, gazeteciler, dini ve etnik azınlıklar

Crocker, Rus ordusunun hedef alacakları arasında Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçmış muhalifler, gazeteciler, yozlaşma karşı aktivistler, dini ve etnik azınlıklar ile LGBTİ+'ler olacağını yazdı.

Kampa gönderileceklerin listesi

ABD temsilcisi, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" iddiasında bulundu.

Rusya'nın büyük şehirlerinde terör saldırısı istihbaratı

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, net olarak açıklamadığı "medya kaynaklarına" atıfta bulunarak, Rusya'nın büyük şehirlerinde "terörist saldırı riski" olduğunu duyurdu. Elçilik web sitesinde yayınlanan uyarıda, "Basında çıkan haberlere göre, Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde alışveriş merkezleri, tren ve metro istasyonları ve diğer kalabalık yerleri hedef alan saldırı tehdidi var" denildi.

Putin komutanlara 'vurun' emri verdi

Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia daha sızdırdı. Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.

Kod adı: Operasyon Z

Ukrayna - Rusya sınırındaki kriz için diplomatik çözüm için zamana karşı yarış sürerken bölgeden gelen görüntüler tabiri caizse dünyayı şoke etti. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus tanklarının 'Z' harfi ile işaretlendiğinin ortaya çıkması sonrası bölgedeki tansiyon zirve yaptı.