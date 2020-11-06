Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: "2020 yılı bitsin istiyorum"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Dünya Şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, "İnşallah 2021 yılını, 2020'den daha iyi bir yıl olarak geçirebiliriz. Bir an önce 2020 yılı bitsin istiyorum, umarım artık olumsuz bir şeyler yaşamayız." dedi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anında cimnastik salonunda bulunan İbrahim, AA muhabirine, deprem sırasında hissettikleri ve 2021 yılından beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası seçme yarışması için cimnastik salonunda olduğu sırada depremi yaşayan 25 yaşındaki milli sporcu, "Aralık ayında yapılacak şampiyona için seçme yarışmamız vardı.Yarışmaya başlamadan 10 dakika önce deprem olunca yarışma da iptal oldu. Deprem sırasında, kulplu beygir cimnastik aletinin altına saklandım. Hissedilmeyecek gibi değildi, ilk defa böyle kuvvetli bir deprem yaşadım, çok korktuk. Hatta yarışma iptal olmasaydı, yarışabilir miydim bilmiyorum. Sonra küçük depremler de yaşadık ve en ufak sarsıntıyı bile hissedebildim. Normalde o kadar çok umursamazdım ama bu büyük depremden sonra en küçük titreşimleri bile hissetmeye başladım." ifadelerini kullandı.

2020 yılının başlarında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sportif faaliyetlerden uzak kalan milli sporcu, "Hepimiz için çok sıkıntılı bir sene oldu, koronavirüs salgını, yaşanılan salgın süreci, sonra deprem derken 2020 yılının nasıl geçtiğini anlamadık bile. Ben bir de sakatlıkla bu yıla başladım, sonrasında da salgın başladı ve olaylar bu şekilde gelişti. Bu yaşadığımız olaylar, bu senenin iyi gitmediğini gösteriyor bize. İnşallah 2021'i daha iyi bir yıl olarak geçirebiliriz. Bir an önce 2020 bitsin istiyorum, umarım artık olumsuz bir şeyler yaşamayız." diye konuştu.

Yaşanılan sıkıntılı süreçlerin yeni bir şeyler öğrenmeye kapı açtığını dile getiren İbrahim, şunları kaydetti:

"Sporu bir kenara bırakacak olursak, yaşadığım sakatlıktan dolayı, bununla nasıl başa çıkabileceğimi, ailem ve çevremle olan iletişim ve ilişkimi daha çok güçlendirdiğimi ve salgını nedeniyle nasıl sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebileceğimizi öğrendim. Maske tedbiri ile sağlığımızı korumaya çalışmak, eve kapandığımız sürede neler yapabileceğimizi keşfetmek gibi, bunlar da aslında başımıza gelmeden öğrenemeyeceğimiz şeylerdi. O yüzden, bu durumlardan bile fayda çıkarmak gerekiyor. Ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Salgın sürecini yaşamak benim için o açıdan çok zor olmadı, evde olmayı seven biriyim. Aynı zamanda e-spora da meraklıyım. Antrenmanlarım da çevrim içi devam etti ve bir çok programa da video konferans yöntemiyle katılabildim."

Milli cimnastikçi, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan sonra evlenmeyi planladığını da belirterek, "Bu sene bana sporun dışında özel hayatımda da bazı adımlar atmam gerektiğini hatırlattı. Kız arkadaşımla 3 yıldır beraberiz ve ona evlilik teklifi ederek bir adım atmış oldum.İnşallah olimpiyatlardan sonra da evlenmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.