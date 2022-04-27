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Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden Kinder açıklaması!
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden Kinder açıklaması!

Türkiye'de toplatma kararı alınan Kinder Sürpriz için Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Dünyayı tedirgin eden salmonella enfeksiyonunun Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını belirten DSÖ, bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:20:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden Kinder açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34 olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonu hakkında açıklama yaptı. Yapılan soruşturma sonucunda enfeksiyonun Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti.

Belçika'da üretilen çikolata ürününe dayanıyor

DSÖ, İngiltere'nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika'da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.

6 Tip Antibiyotiğe Dirençli!

Açıklamada, "Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki buttermilk (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi" denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.

Vaka görülen ülkeler

DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

Tarım Bakanlığı Türkiye'deki Ürünleri Toplatmıştı

İngiltere'de başlayan ve Kinder Surprise'larda ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya yayılmış, bu kapsamda Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı almıştı.

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