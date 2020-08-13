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Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'deki sel felaketinde binlerce aile zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:30:54 -
Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'deki sel felaketinde binlerce aile zarar gördü

SANA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de şiddetli yağışların yolaçtığı sel felaketinde binlerce ailenin zarar gördüğünü belirtti.

DSÖ Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı selin çok sayıda kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, aralarında sığınmacıların da bulunduğu binlerce ailenin selden zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca DSÖ'nün, selin halk sağlığına yönelik oluşturduğu riskleri ele almak ve bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yerel sağlık makamları ve sahada birlikte çalıştıkları yetkililerle koordinasyon içinde olduğu aktarıldı.

Yemen'de son üç haftada şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle çoğu İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 174 kişi hayatını kaybetmişti.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Ülkenin pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, binlerce barınak ve evin de kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

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