Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Akyaka Azmak’ta dalış gerçekleştirilecek

Serbest Dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Akyaka Kadın Azmağı’nda son yıllarda artan kirliliğe dikkat çekmek için Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği’nin organizasyonunda Azmak’ta bir dalış gerçekleştirecek.

9 Eylül 2019 günü gerçekleştirilecek etkinlikte öğleden sonraki kısmında ise Azmak kıyısında çevre temizliği yapılacak. Aynı günün akşamı çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir basın açıklaması ve dalış sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi yer alacak.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Günay; “Muğla bütün yönleri ile bir cennet. Özellikle doğal koruma alanı olan Akyaka Kadın Azmağı çok büyük özen gösterilmesi gereken bir yer. Son yıllarda bu yöreye artan ilgi ne yazık ki kirlilik oranını çok fazla arttırdı. Bu şekilde devam ederse bu muhteşem güzellikleri kaybedeceğiz. Dünyada birçok rekora imza atmış olan milli sporcumuz Şahika Ercümen ile burası ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Kendisi de bizlere destek olmak için buraya geldi. Kadın Azmağı’nın sadece keyifli bir manzara değil, hem su üstü hem de su altı ile muhteşem bir ekolojik denge olduğunu göstermek için kendisi Azmak’ta bir dalış gerçekleştirecek. Biz de hem su altında hem de su üstünde fotoğraflarını çekip bir sergi hazırlayacağız. Bu vesile ile bu muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeye maddi ve manevi destek veren duyarlı tüm Muğlalılara çok teşekkür ediyoruz” dedi.