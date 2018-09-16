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Dünya pazarlarına kapı aralandı

3 gün süren SAHA EXPO 2018’de yerli ve yabancı firmalar bir araya geldi. Görüşmelerin ardından ortaklık anlaşmaları yapıldı.

16 Eylül 2018 Pazar 10:47
Dünya pazarlarına kapı aralandı

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018’de çok sayıda yerli firma, yurtdışına açılma konusunda adım attı. 3 gün süren fuarda yerli ve yabancı firmalar bir araya geldi. Görüşmelerin ardından ortaklık anlaşmaları yapıldı.  

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da fuar kapsamında milli savunma sanayiinin inşası ve yerliliğin artırılmasına yönelik ana ve alt yükleniciler ile KOBİ’ler arasında önemli görüşmeler yapıldığını kaydetti. Yerli firmaların ürün ve kabiliyetlerini ortaya koyduğunu vurgulayan Bayraktar, fuarda yurtiçinde yeni iş birlikleri; yurtdışında ise yeni pazarlara erişme konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:47
  1. Savunma
  2. Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul)
  3. SAHA EXPO 2018
  4. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar

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