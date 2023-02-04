Dünya otomotiv devine takip! Tesla Cybertruck bu kez yolda görüldü: Üretimi bekleniyor, işte son hali

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın üretimine başlamaya hazırlanıyor. Şirket, seri üretimden önce yeni Cybertruck prototiplerinden oluşan bir filo oluşturdu. Cybertruck prototipleri yakın zamanda Kaliforniya'nın Palo Alto bölgesinde görüldü. Aracın yeni üçgen şekilli yan aynaları dikkatlerden kaçmıyor.

Tesla, Cybertruck beta prototip filosu kurduTesla tarafından 2019'da duyurulan elektrikli pickup modeli Cybertruck, üç yılın ardından hala merak uyandırıyor. Bir süre önce Elon Musk, Teksas'taki fabrikanın 2024'ün başında üretime başlayacağını söylemişti. Yatırımcılarla konuşan Tesla CEO'su, "Cybertruck için son aşamadayız" ifadelerini kullanmıştı.

Şirket nihayet "Cybertruck beta" olarak adlandırılan prototip tasarımları test etmeye başladı. Ancak yeni modellerde 2019'daki araca göre bazı farklılıklar bulunuyor. Örneğin, Cybertruck ilk olarak yan aynalar yerine kameralara sahip olacak şekilde tasarlanmıştı, ancak ABD'deki trafik düzenlemeleri buna izin vermiyor. Yeni prototip ayrıca bir tonneau kapağına (arabanın açık olan bölmesi) ve yan cama sahip gibi görünüyor.

shiftdelete net aktardığı haberde: tesla–cikis–2024Dördüncü çeyreğe ilişkin mali raporu açıklayan Tesla CEO'su Elon Musk, yatırımcılara Cybertruck'ın geleceğinden bahsetti. 2023 hedeflerini karşılayıp karşılamayacağı sorusuyla ilgili olarak Musk, üretimin "bu yaz" başlayacağını, ancak seri üretime geçmeyeceğini belirtti.Elon Musk açıklamasında, "Üretim başlangıcını her zaman en aza indirmeye çalışırım. Üstelik zamanla artacak, ancak ilk başta çok yavaş (üretim olmasını bekliyoruz)" ifadelerini kullandı.