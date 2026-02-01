Dünya nefesini tuttu İstanbul'u izliyor! Fidan ve Arakçi zirvesi sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi

ABD’den Avrupa’ya, İsrail’den Yunanistan’a kadar birçok yabancı medya kuruluşu, Türkiye’yi krizin merkezindeki "tek gerçek arabulucu" olarak tanımlayarak manşetlerine taşıdı. Ankara’nın hem Washington hem Tahran hem de Avrupa başkentleriyle aynı anda kurabildiği doğrudan ve güvene dayalı temasların, olası bir bölgesel savaşı önlemede hayati rol oynadığı vurgulandı.

ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselirken, kritik diplomasi trafiğinin adresi bu kez İstanbul oldu. ABD’den Avrupa’ya, İsrail’den Yunanistan’a kadar birçok ülkenin basını, Türkiye’nin arabuluculuk rolünü manşetlerine taşıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı, dünya basınında geniş yankı buldu.

ABD basınından New York Times, Ankara–Tahran hattındaki teması manşetine taşıdı. Haberde, Arakçi’nin “ABD tehditlerine son vermedikçe doğrudan müzakere yok” sözlerine yer verildi. Gazete, Türkiye’nin hem İran ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yakın temasları nedeniyle arabuluculuk rolü üstlendiğini yazdı.

ABD merkezli Axios ise Türkiye’yi ABD–İran arasında “önde gelen arabulucu” olarak tanımladı. Haberde, Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki kilit rolüne ve Erdoğan–Trump ilişkilerine dikkat çekildi.

Yunan basını, “Türkiye doğrudan temas kurabiliyor” başlığıyla çıktı. Ankara’nın Washington, Tahran ve Avrupa başkentleriyle açık ve işleyen iletişim kanallarına sahip olduğu vurgulandı.

İsrail basınında da Türkiye’nin arabuluculukta aktif bir rol oynadığı değerlendirmesi yapıldı. Haberlerde, Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkilerin Ankara’nın diplomatik etkisini artırdığı ifade edildi.

Bir diğer İsrail gazetesi ise “Son çare” başlığını kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı ve Türkiye’nin olası bir ABD müdahalesini engellemede anahtar rol oynayabileceğini yazdı.

İspanyol basını da “Erdoğan harekete geçti” başlığıyla, Ankara’nın uluslararası güç dengesinde vazgeçilmez bir aktör haline geldiğine dikkat çekti.