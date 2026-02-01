Oyuncu Merve Boluğur’un camiden yaptığı paylaşım olay oldu! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son paylaşımını camiden yaptı. Boluğur'un paylaşımına, "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir." ayetini not düşmesi dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Bir camiyi ziyaret eden Boluğur, o anları takipçileriyle paylaşırken bir ayet paylaşmayı da ihmal etmedi.
Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir" ayeti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
