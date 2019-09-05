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Dünya Motokros Şampiyonası'na yoğun ilgi

Afyonkarahisar'da ikinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nı izleyecek biletli seyirci sayısı, geçen yıla göre üç kat artarken, kentteki termal otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: - "Bu yıl, geçen yıl yapılan şampiyonadan farklı olarak daha fazla katılımcının olacağı düşüncesindeyiz. Bu da zaten bilet satışlarından belli. Bu yıl, geçen yıla göre satılan bilet sayısı neredeyse 3'e katlandı"- "Şampiyona sayesinde 6-8 Eylül tarihlerinde kentteki 5 yıldızlı termal otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:02
Dünya Motokros Şampiyonası'na yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Spor ve Motosiklet Festivali'nin biletli izleyici sayısı geçen yıla göre 3 kat artarken, termal otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı.

Dünya Motokros Şampiyonası ile Spor ve Motosiklet Festivali, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl ilki gerçekleştirilen şampiyona sonrası İtalya'da yapılan derecelendirmede, Afyonkarahisar'ın, "dünyanın en iyi pisti ve basın organizasyonu" ödüllerine layık görüldüğünü anımsattı.

Şampiyonanın yapılacağı alanda yeni düzenlemeler yapıldığını kaydeden Zeybek, geçen yıl 189 ülkede canlı yayınlanan organizasyonun kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Zeybek, "Bu yıl, geçen yıl yapılan şampiyonadan daha farklı olarak daha fazla katılımcının olacağı düşüncesindeyiz. Bu da zaten bilet satışlarından belli. Bu yıl, geçen yıla göre satılan bilet sayısı neredeyse 3'e katlandı. Şampiyona, ulusal ve uluslararası tüm kanallarda canlı yayınlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda, ilk defa bu yıl ülkenin tanıtımıyla alakalı çekim yapıldı. Bu çekim, tüm dünya kanallarında yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

- "Esnaf ve Afyonkarahisar ekonomisi için ciddi bir kazanç"

"Şampiyona sayesinde 6-8 Eylül tarihlerinde, kentteki 5 yıldızlı termal otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı." diyen Zeybek, misafirlerin şimdiden yerlerini ayırttığını aktardı.

Zeybek, "Şampiyonanın 3 gün sürecek olması, esnaf ve Afyonkarahisar ekonomisi için ciddi bir kazanç. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bunu daha fazla geliştirerek Afyonkarahisar halkına, ticaretine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

- "Dünyada izleyici kitlesi ve takipçileri oldukça fazla"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İl Temsilcisi Nadir Güzbey de 18 ayaktan oluşan şampiyonanın 17. ayağının Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Dünyada bu şampiyonaların izleyici kitlesinin ve takipçisinin oldukça fazla olduğunu belirten Güzbey, "Ülkemizde geçen yıl kendi özel araçlarıyla ve uçakla gelen yabancı misafirleri ağırladık. Otellerin, kentin, tarihi ve turistik yerlerin tanıtılmasında ayrıca öneme sahip bir organizasyon oluyor. Şampiyonanın yanında konserler var, ayrıca çocuklara yönelik motor eğitimleri, motor sporlarıyla ilgili oyunlar var." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:02
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