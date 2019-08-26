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Dünya Motokros Şampiyonası İletişim Sponsorluğu İmza Töreni

Türksat AŞ ile Türkiye Motosiklet Federasyonu arasında, eylül ayında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğu için anlaşma imzalandı- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen:- "Türk sporcusunun başarılarını dünyaya duyurmak için Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğunu üstleneceğiz"- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar:- "Organizasyon kapsamında yapılacak yayın ve etkinlikler, sportif performansların yanı sıra Türkiye'nin potansiyelini 186 ülke ve 3 milyar insana ulaştırarak, yaklaşık 200 milyon avroluk tanıtım fırsatı oluşturacak"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:47
Dünya Motokros Şampiyonası İletişim Sponsorluğu İmza Töreni

ANKARA (AA) - Türksat AŞ ile Türkiye Motosiklet Federasyonu arasında, eylül ayında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iletişim sponsorluğu için anlaşma yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde 6-9 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek MXGP Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğu için Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde imza töreni düzenlendi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, törende yaptığı konuşmada, "Türk sporcusunun başarılarını dünyaya duyurmak için şampiyonanın iletişim sponsorluğunu üstleneceğiz." dedi.

Sağlıklı nesiller yetiştirmede sporun önemli bir faktör olduğunu belirten Şen, "Türkiye'de motokros gibi hız ve cesaret gerektiren ekstrem sporlara ilgi her geçen gün artarken, bu ilginin meyvelerini uluslararası mücadelelerde ortaya konan başarılarla toplamaya başladık." diye konuştu.

Spora ve sporcuya destek vermenin 15 yıldır Türksat'ın geleneği haline geldiğini vurgulayan Şen, hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetleri sunan şirketin, hız denilince ilk akla gelen sporlardan olan motokros turnuvasına iletişim sponsoru olduğunu dile getirdi.

Şen, sağlıklı bir toplum olmanın yolunun spordan geçtiğinin bilinciyle toplantılar yaptıklarına işaret ederek, canlı yayınlarla insanların spora ilgisini artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bu tarz etkinliklerin zihinsel dönüşümün önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Şen, şöyle konuştu:

"Motosiklet ulaşım aracı olmasının yanı sıra zorlu bir spor branşıdır. MXGP bu zorlu koşullarda yapılan en önemli yarışmalardan bir tanesi. Ülkemiz geçen yıl bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirdi ve en iyi teknik altyapının sahibi oldu. Biz Türk dizileri ve filmleriyle Türk ve Türkçeyi Türksat uyduları aracılığıyla dünya üzerinde 3 milyar nüfusa ulaştırdığımız gibi Türk sporcusunun başarılarını da dünyaya duyurmak için MXGP turnuvasının iletişim sponsorluğunu üstleneceğiz."

Şen, Türkiye'yi bu turnuvada temsil edecek milli sporcular Şakir Şenkalaycı ve Emircan Şenkalaycı'ya başarılar diledi.

- "200 milyon avroluk tanıtım fırsatı oluşacak"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar da kendilerine verdikleri destekten dolayı Türksat yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Uçar, organizasyon kapsamında yapılacak yayın ve etkinliklerin, sportif performansların yanı sıra Türkiye'nin potansiyelini 186 ülkeye ve 3 milyar insana ulaştırarak yaklaşık 200 milyon avroluk tanıtım fırsatı oluşturacağını söyledi.

Bu yılki organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının kendilerine daha büyük sorumluluk yüklediğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Bu sene üzerimizde daha büyük bir sorumluluk var. Cumhurbaşkanımıza teşekkür için en iyisini yapmak zorundayız. En iyisini yapmak için en iyilerle çalışmak gerek. Bu anlamda Türksat'ın desteği, bizimle beraber ülkemizin başarısını ve güzelliklerini dünyanın her köşesine ulaştırma fırsatı doğuracak."

Şen ve Uçar, sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek motorcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:47
  1. Bekir Yunus Uçar
  2. Cenk Şen
  3. Dünya Motokros Şampiyonası
  4. İletişim sponsoru
  5. İmza Töreni
  6. MXGP
  7. Türksat

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