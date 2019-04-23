BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve Türk sporcuların da yer aldığı Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Başkent Budapeşte'deki Hungexpo'da düzenlenen şampiyonadaki ikinci gün müsabakalarında tek erkeklerde Türk sporculardan İbrahim Gündüz Çek rakibi Tomas Polansky'e 4-2, Abdullah Yiğenler ise İsveçli rakibi Anton Kallberg'e 4-0 mağlup oldu.

Tek kadınlarda, Özge Yılmaz Özbek Şilili rakibi Judith Morales'e 4-3 yenildi.

Çiftlerde İbrahim Gündüz ve Abdullah Yiğenler, Şili'li Nicolas Burgos ve Felipe Olivares çiftine 3-1, Özge Yılmaz ve Gülpembe Özkaya ise Slovak Tatiana Kukolkova ve Eda Odorova çiftine 3-2 mağlup oldu.

Karışık çiftlerde ise Abdullah Yiğenler ve Özge Yılmaz çifti Nijeryalı rakipleri Segun Toriola ve Olufunke Oshonaike'yi 4-3 yendi.

Bu galibiyetle şampiyonada ilk 32 çift arasına giren Yiğenler ve Yılmaz çifti daha sonra çift şampiyonanın favorilerinden Japon Morizono Masataka ve İto Mima çiftine 4-0 mağlup oldu.



