Dünya lideri Erdoğan çağırdı, Trump geliyor! ABD Başkanı 17 yıl sonra ilk kez Ankara'da!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet edecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye’ye çok kritik bir resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi marjında gerçekleşecek bu kabulle birlikte, tam 17 yıl aradan sonra ilk kez bir ABD Başkanı Türk toprağına ayak basmış olacak.

Külliye'de tarihi buluşmanın saati netleşti! F-35 ve KAAN dosyaları masaya yatırılacak!

Dünyanın gözünü Ankara'ya dikeceği bu tarihi randevunun saati de sinsi diplomatik kulislerin ardından netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Hem baş başa hem de heyetler arası genişletilmiş formatta yapılacak olan bu dev görüşmede, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak.

Milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren F-35 programına geri dönüş formülleri, yerli ve milli gururumuz olan 5. nesil savaş uçağımız KAAN'ın seri üretimi için motor tedarik süreçleri ve Türkiye'ye haksız yere uygulanan CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırılması gibi hayati savunma sanayisi dosyaları doğrudan Trump ile müzakere edilecek.