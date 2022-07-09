Dünya Kurban Bayramı'nı kutluyor

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Başkent Bakü'de halk camilerini doldurarak bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi. Dualarda Karabağ Savaşı şehitleri de unutulmadı.

Daha sonra bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı bayram mesajında, Azerbaycanlıların bayramını kutladı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.

Başkent Bişkek'te bayram namazı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin de yer aldığı hükümet binasının önündeki meydanda kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve civardaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de cemaatle saf tuttu.

Müftü Zamir Rakiyev'in saat 07.30'da kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kırgızistan Devlet Televizyonu da bayram namazını naklen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkın bayramını tebrik etti.

Allah'tan tüm duaların kabul edilmesini, her eve refah, mutluluk, ülkesine barış, istikrar ve kalkınma bahşetmesini dileyen Caparov, şunları kaydetti:

"Eskiden beri atalarımız Kurban Bayramı'nda kurban keser, iyi dileklerini ifade eder ve Kur'an okur. Akrabalık ve saygı duygusunu güçlendiren kurbanlık etini ihtiyaç sahiplerine dağıtır."

Özbekistan

Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın ederken Müslümanlar, ibadethanelerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Taşkent'teki Minar Camisi'nde kılınan bayram namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayram namazı vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiği, yoksullara sadakalar verildiği, küs olanların barıştığı kaydedilirken Kurban Bayramı'nın bir dini bayram olmakla birlikte birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadet olduğu aktarıldı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çevresinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanı adeta pazar yerine dönüştürürken vatandaşlar, bayram namazı dönüşünde çocuklarına hediyelik eşya ve bayram şekeri aldı.

Kazakistan​​​​​​​

Kazakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı cami avlularında geleneksel spor ve hayır etkinlikleriyle kutluyor.

Ülkede binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazı için Hazret Sultan Camii'nde saf tuttu.

Namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra cami avlusunda düzenlenen geleneksel spor müsabakalarına katıldı.

Beyaz çadırda kurulan bayram sofrasında da geleneksel Kazak yemekleri ikram edildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için hayır etkinliği düzenlendi.

Kazakistan Baş Müftüsü Naurızbay hacı Taganulı, burada, Kurban Bayramı'nın, şefkatin ve iyiliğin bayramı olduğunu belirterek, küsleri barışmaya, hayırseverleri ise muhtaç ailelerin yanında olmaya davet etti.

Taganulı, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların iki yıllık aradan sonra Hac ibadetini gerçekleştirdiği Mekke'de bulunan 4 bin Kazakistanlı hacı adayının dualarının kabul olmasını diledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'nın toplum içinde manevi değerlerin, uyumun ve istikrarın güçlenmesinde özel rolüne işaret ederek "Bu mübarek gün de tüm dualarımız kabul olsun." ifadesini kullandı.

Kazakistan'a 70 yıl başkentlik yapmış, ülkenin ekonomik, ticari ve kültürel merkezi konumundaki Almatı kentinde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar yerel saatle 06.00'da camilerde toplanmaya başladı.

Almatı Merkez Camisi Baş İmamı Tölebi Ospan'ın imamlığında saf tutan Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı.

Kurban Bayramı organizasyonu kapsamında Türkiye Diyanet Vakfının gönüllüsü olarak Almatı'da bulunan, "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizininin oyuncularından, yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA muhabirine, bayram vesilesiyle Kazakistan'da olduklarını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, bayramların Müslümanları yakınlaştırdığına vurgu yaparak "Önemli olan bu köprüleri oluşturmak ve muhabbeti yaymak ve el ele tutuşmak. Dünyamızın buna çok ihtiyacı var. Muhabbeti, merhameti ve şefkati ne kadar çok büyütürsek, ne kadar el ele tutuşursak dünyamı o kadar güzelleştireceğiz. Önemli olan insanların bu muhabbete kavuşması. İyilikleri büyütmemiz lazım. Bunu sanatçı duyarlılığıyla yapmamız lazım çünkü dünyamız gerçekten çok acımasız oldu." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii ve ülke genelindeki diğer camiler, Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda eda etti.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı. Kıbrıs Türklerinin yanı sıra, KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram namazını Girne'deki Nurettin Ersin Paşa Camisi'nde kılarken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazını Hala Sultan Camisi'nde eda etti.

Balkan ülkelerinde Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Başkentteki Başçarşı sokakları da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırırken, Bosna Hersek genelindeki camilerde bayram namazı eda edildi.

Kavazovic, Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılında 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerine işaret ederek, tüm dünya ve Avrupa'ya ortak yaşam mücadelesinin nasıl kahramanca verildiğini gösterdiklerini söyledi.

Srebrenitsa soykırımında Boşnak sivillerin güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandıkları orman yolu güzergahında düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları da Liplje Kampı'nda bayram namazı kılarak, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son bulacak yürüyüşlerine devam etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taşarken, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camii ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de kentle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı. Bayram namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı nedeniyle merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fetahu, kurban meselesinin Müslümanlarda büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Fetahu, "Kurban Bayramı, yüce Allah'ın rızasına vesile olan büyük değerler için her şeyi feda etmeye, tüm insanların ve özellikle diğer tüm insanların gibi yaşamaya ihtiyacı olan yoksulların mutluluğu için hazır olma bayramıdır." diye konuştu.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da ise Müslümanlar camilere akın ederken, Kurban Bayramı vesilesiyle merkezi tören, başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleşti.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, bayram vesilesiyle verdiği hutbede, Kurban Bayramı'nın Müslümanların en önemli bayramlarından biri olduğunu ifade etti.

Salgın önlemlerinin hafifletilmesiyle Müslümanların hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulduğunu dile getiren Ternava, bundan dolayı bu Kurban Bayramı’nın "çifte bayram" olduğunu vurguladı.

Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez, Afrin, Çobanbey ve Mare bölgelerinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Camilerde, Kurban Bayramı ve kurban kesiminin önemini vurgulayan hatırlatmalar yapıldı.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bab ilçesinin doğusunda yer alan Bizaa beldesindeki cami imamı Mahmut Hacı Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Abbud, "Namazımızı kıldık. Kentimizde insanlar bayram geleneklerini sürdürüyor. Halk namazın ardından kabir ziyaretini yapar. Burada toplananlar birbirleriyle bayramlaşır. Daha sonra evlerine gider ve orada bayramlaşma devam eder. Halk daha sonra da kurban kesimi ibadetini yerine getirir." dedi.

Bizaalı sivillerden Mustafa el-Dav da sabah erken saatte bayram namazı için camiye gittiklerini belirterek "Namaz sonrası camide bayramlaştık. Şimdi de mezar ziyareti sonrası bayramlaşıyoruz. İnşallah ülkemizde güven ve istikrar daim olur." ifadelerini kullandı.

Irak

Kerkük kentinde halk, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Bayram namazı için kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi'ne gelen Türkmen, Kürt ve Araplar hep birlikte saf tuttu.

Camiyi dolduran vatandaşlar, tüm İslam dünyasının huzuru, barışı ve istikrarının yanı sıra Irak ve Kerkük'te can güvenliği endişesinin yaşanmaması, huzurlu günlerin sürmesi için dua etti.

Avcı Camisi İmamı Şeyh Adil Mahmud da okuduğu hutbede, İslam dininin temelinde barış, sevgi, kardeşlik ve huzurun olduğuna dikkati çekerek, Irak'ta, Orta Doğu'da ve tüm dünyada bir an önce istikrarın sağlanması duasında bulundu.

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Müslümanlar bayram namazını, ibadete açılan ilk resmi camide kıldı.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram sevincini birlikte yaşadı. Namazın ardından cemaat için meyve suyu ve çocuklar için hediye dağıtıldı.

Yaklaşık 150 bin Müslümanın yaşadığı Atina'nın farklı bölgelerindeki mescitlerde de bayram namazı kılındı.

Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlık da bölgedeki tarihi camilerde bir araya geldi.

Almanya

Sabahın erken saatlerinden itibaren Berlin'deki Şehitlik Camisi ile Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar bayram namazını eda etti.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek verdiği vaazda, bayramların kardeşliğin, paylaşmanın, birbirini karşılıksız sevmenin ve barışın sözde kalmayıp somutlaştığı özel ve güzel günler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de namazın ardından yaptığı açıklamada, manevi güçle birlik, beraberlik ve dayanışmayı koruyarak Kurban Bayramı'nı Almanya'da idrak ettiklerini belirtti.

Şen, başta Almanya'daki Türkler olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini ifade etti.

Bayram namazının ardından Büyükelçi Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve din görevlileri, camiyi dolduran cemaatle bayramlaştı.

Gazze

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi, Gazze'de de binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Gazze'deki Es-Saraya Meydanı'nda toplanan binlerce Filistinli bayram namazını kıldı. Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye kılınan namazın ardından hutbe verdi.

Hutbede, dayanışma ve yardımlaşmanın yanı sıra şehit, yaralı ve esirlerin ailelerine ziyaretlerin yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ayrıca bölgenin birçok yerinde açık alanlarda bayram namazını eda ettikten sonra bayramlaşarak Kurban Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı.

Rusya’da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında sokaklara taştı

Başkentte Müslümanlar, Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan bazı özel alanları sabahın erken saatlerinde doldurdu.

Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklara taştı.

Polisin aldığı güvenlik önlemleri altında Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tuttu ve bayram namazını kıldı.

Moskova Merkez Camisi’nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı, hutbe okudu.

Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile diğer yetkililerin Rusya'daki Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını okudu.

Rusya Müslümanları, ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazı kıldı.

İtalya

Kuzeydeki Milano kenti ve çevre vilayetlerde yaşayan Türk toplumu, sabah bayram namazında bir araya geldi. Milano, Venedik, Como, Modena, Imperia kentlerinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bayram namazını kılıp bayramlaştı.

Vatandaşlar, Milano kentinde DİTİB İtalya'ya bağlı DİTİB Milano Derneğinde kahvaltılı bayramlaşma programına yoğun ilgi gösterdi.

AA muhabirine, programa dair bilgi veren DİTİB Milano Din Görevlisi Yusuf Özel, bayram namazı vaazında, bayramlaşmanın önemi, dargınların barışması, büyüklerin bayramının kutlanması ve kurban kesenlerin kesemeyenlerle dayanışma çerçevesinde pay göndermesinin üzerinde durduklarını aktardı.

Özel, bayramın dünyaya huzur getirmesi dileğiyle bu bayram öncesinde DİTİB Milano Derneği olarak Milano'da faaliyet gösteren Ukrayna Kilisesi'ne tıbbi malzeme ve ambulans alımı için yardım ettiklerini de ifade etti.

Roma, Floransa ve Napoli'de farklı kentlerinde yaşayan Müslümanlar da bayram namazı için bir araya geldi.

Ürdün'de bayram namazında "iyiliğin yayılması" vurgusu

Ürdünlüler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Bayram hutbesinde, kurban kesmenin faziletlerinin yanı sıra kin ve nefretin önüne geçilmesi ve iyiliğin yayılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin kurban ve iyilik konulu olması talimatı vermişti.

Cezayir

Cezayir'de de yüz binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Bayram namazı için camileri dolduran genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce Cezayirli, namaz sonrası birbirleriyle bayramlaştı.

Bu yıl 60'ıncı bağımsızlık yıl dönümüne denk gelen Kurban Bayramı'nın hutbesinde özellikle Fransız sömürge döneminde yapılanlara dikkati çekilirken, ülkenin huzur ve refahı ile Filistin başta olmak üzere İslam dünyasındaki sorunların sona ermesi için dualar edildi.

Osmanlı döneminde inşa edilen Keçiova Camisi'nde bayram namazı

Bayram namazı için Cezayirlilerin en önemli adreslerinden biri de Osmanlı döneminde inşa edilen ve Cezayir'in en önemli sembollerinden olan Keçiova Camisi oldu.

Keçiova Camisi İmam Hatibi Abdunnur Şebkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin ve tüm Müslümanların bayramını tebrik ederken, Kovid-19 salgını sonrası camilerin yeniden dolması dolayısıyla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Bayram namazı ve hutbesi sonrası Cezayirliler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ile kesimhanelerin yolunu tuttu.

Nijerya

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle kılınan yerlere, güvenlik güçleri sevk edildi.

Başkent Abuja'da yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazı için açık alanda saf tuttu.

Abuja'nın Annoor Camisi'nde erken saatlerden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Türkmenistan

Başkent Aşkabat’taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, camide yer kalmayınca bahçeleri doldurdu.

Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken cami etrafında güvenlik önlemleri alındı.

Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları ile kurban kesiminde önem verilmesi gereken hususlar anlatıldı ve bayram namazı kılındı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, binlerce Müslüman Mekke'de Mescid-i Haram ile Medine'de Mescid-i Nebevi'de bayram namazını eda etti.

Mescid-i Haram imamı Abdullah el-Cuheni, hutbede birlik beraberliğin yanı sıra takva bilinci ve kalplerin arındırılmasından bahsetti.

Mescid-i Nebevi'deki hutbede de İslam dünyasında birlik vurgusu yapıldı.

Mısır, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Bahreyn'de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu.

Mısır'da binlerce kişi bayram namazını başkent Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde eda etti. Ezher'in yanı sıra bayram namazı kılınması için ülke genelinde 27 cami belirlendi.

Bayram hutbesinde ülke çapında birlik beraberlik vurgusu yapılarak, Müslümanlar arasında sevgi ve bağlılığın öneminden bahsedildi.

Katar, Kuveyt, BAE, Umman ve Bahreyn'de de yüz binlerce Müslüman bayram namazını hep birlikte eda etti. Okunan hutbelerde Kurban Bayramı'nın öneminden bahsedilirken, birlik beraberlik vurguları yapıldı.

Avusturya

Avusturya Türk Federasyonuna bağlı Kufstein Türk Kültür Derneğine ait lokalde bir araya gelen cemaat, bayram namazı kıldı. Namaza, Türklerin yanı sıra Pakistanlı ve Suriyeli Müslümanlar da katıldı.

Türkiye için de dua edilen namazın ardından şeker ikramı yapıldı. Cemaat, tanıdıklarıyla vakit geçirdikten sonra kurban kesimi için belirlenen yerlere gitti.

Dernek Başkanı Gökay Kartal, burada yaptığı açıklamada, "Bizim için biraz üzgün geçiyor ama yine de iyi diyebiliriz. Çünkü annemiz, babamız, büyüklerimiz yanımızda yok. Türkiye'de bayram daha güzel, burada yaşadığımız için biraz buruk da olsa bayram güzel geçiyor. Salgında biraz azdı ama bayramlarda kalabalık oluyor camimiz. İki seneye yakın namaz kılamadık ama şu anda doluyuz." dedi.

Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Yusuf Demirel de "Bizim için ne kadar güzel geçse de memleket özlemi var. Sıla özlemini hiçbir şey hafifletmiyor. Burada bir kardeş ortamındayız, aile ziyaretleri yapıyoruz. Burada da kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

45 yıldır Avusturya'da bulunan Osman Temeltaş ise "Burada Türkiye'deki bayramları aratmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya gelmek için heyecanla bugünleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gana'nın başkenti Akra'da Kurban Bayramı namazı

Binlerce Ganalı Müslüman, bayram namazı için başkent Akra'daki Gana Milli Camisi'nde buluştu.

Namaz öncesi yöresel kıyafetleriyle camiye gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Nima Bölgesi Başmüftüsü Nuh Jaja'nın ardında saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.

"Batı Afrika'nın en büyük camisi" özelliğini taşıyan Gana Milli Camisi, özellikle bayram namazlarında binlerce Müslümanı ağırlıyor.

Mali

Segou şehrine bağlı Markala kentinin Djiakaking köyündeki camide kılınan namaza çok sayıda kişi katıldı.

Bayramlıklarını giyen çocukların da ilgi gösterdiği namazda, kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namaz kıldı.

Namaz sonrası yapılan bayramlaşmanın ardından kurbanlar kesildi, yemekler yenildi.

Bayram dolayısıyla evlerde ve sokaklarda renkli görüntüler oluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri de çocukların ve yerel halkın bayramını kutladı.