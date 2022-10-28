Dünya Kupası'nı kazanacak takımı açıkladılar!

Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala kupayı kimin kazanacağı ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Birçok kişi Fransa'yı favori gösterirken, 2022 FIFA Dünya Kupası için tasarlanan 'Süper Bilgisayar' turnuva tahminin yaptı. 'Süper Bilgisayar'a göre kupayı Arjantin-Portekiz maçının finali belirleyecek.

Kasım ayında Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası öncesi taraftarlar tahminlerini yapıyor. Dünya Kupası için tasarlanan 'Süper Bilgisayar' tahminini yaptı ve kupayı kazanacak takımı açıkladı.

ARJANTİN İLE PORTEKİZ FİNALİ

'Süper Bilgisayar'ın tahminine göre, Dünya Kupası finali Arjantin ile Portekiz arasında oynanacak. Bu maçı Messi'li Arjantin kazanarak kupaya ulaşacak. Son dünya kupası olması beklenen Messi ve Ronaldo'nun dramatik bir şekilde karşılaşacak olması da taraftarların yorumunu aldı.



