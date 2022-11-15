Dünya Kupası’ndan ‘uygulama’ paniği

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanına 1 haftadan da kısa bir süre kaldı. Futbol taraftarları, takımlarını desteklemeyi beklerken, gizlilik uzmanları maça gidecekler için veri güvenliği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu iki uygulamayı yüklemek zorunlu olacaklar

Futbolseverlerin öncelikle iki uygulamayı telefonlarına yüklemeleri gerekiyor. Birincisi; Covid-19 takip sistemi olan Ehteraz. İkincisi; taraftarların stadyum alanlarına girmelerini, ücretsiz olarak toplu taşımayı kullanmalarını sağlayan Hayya.

Gizliliği ihlal eden detaylar tespit edildi

Dijital güvenlik kuruluşları, uygulamaların erişim izinlerini analiz ettikten sonra her iki uygulamada da gizliliği ihlâl eden detaylar tespit etti.

Maçlardan önce Katar’da kullanıma açılan Ehteraz, fotoğraf ve videolara erişmek, cihazı istenmeyen aramalara açık hale getirmek ve hatta cihaz verilerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanıcının iznini istiyor. Hayya ise tam ağ erişimi ve kişisel verilere sınırsız erişim istiyor. Her iki uygulama da kullanıcının konumunu izliyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasında maçlar, 5 farklı şehirde, 8 farklı stadyumda oynanacak.