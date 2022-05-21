Dünya Kupası'ndan men mi edilecek? Şili ve İtalya'yı umutlandıran gelişme

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, dev turnuvaya katılma şansını kaybeden İtalya için yeni bir umut doğdu.

Ekvador, Dünya Kupası'ndan men edilebilir

FIFA, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Ekvador'a soruşturma açtı. Futbolcusu Byron Castillo'nun yaşını ve ülkesini değiştirerek elemelerde oynattığı iddia edilen Ekvador, FIFA tarafından bu durumun ispatlanması halinde Dünya Kupası'ndan men edilebilir.

Şili, Katar biletini alabilir

Ekvador'un Dünya Kupası'ndan men edilmesi halinde ise Şili ve İtalya için dev turnuvaya katılma umutları yeniden doğacak. Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde aynı grupta yer aldığı Ekvador'un puanlarının silinmesi durumunda 7. sıradaki Şili, Katar biletini almak için olası adaylardan biri olacak.

Ülke puan sıralamaları baz alırsa İtalya gidecek

FIFA, Ekvador'un men edilmesi durumunda vereceği kararda grubu değil, ülke puan sıralamalarını baz alırsa da Katar'a İtalya gidecek. FIFA Başkanı Infantino iddialar sonrası yaptığı açıklamada, spekülasyonları yalanladı. Ancak kamuoyu Ekvador'un yerine İtalya ya da Şili'nin Dünya Kupası'na gönderileceği konusunda hemfikir.