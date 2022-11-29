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Spor Dünya Kupası'nda son 16'yı garantileyen Fransa'nın rakibi Tunus
Spor

Dünya Kupası'nda son 16'yı garantileyen Fransa'nın rakibi Tunus

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Tunus ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 10:23:00 -
Dünya Kupası'nda son 16'yı garantileyen Fransa'nın rakibi Tunus

Education City Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek.

Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.

Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Gruptaki diğer maç ise Danimarka ile Avustralya arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

 

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