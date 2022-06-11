Dünya kupasında 'Robot Hakemler' sürprizi!

FIFA, futbol dünyasına büyük bir yenilik getirmeyi planlıyor. Daha önce deneme amaçlı kullanılan robot yardımcı hakemlerin, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'yla birlikte kalıcı hale getirilmesi bekleniyor.

Saniyede 50 kare ile anlık olarak takip edecek

Dohanews'in haberine göre FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası’yla birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokacak. Sonrasında sistem kalıcı olacak. Bu sistemde hata olmaması için her oyuncunun 29 vücut noktası 10 gelişmiş kamerayla işaretlenecek. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek.

Dünya Kupası tarihinde ilk! Katar’da kadın hakemler de olacak…

Ajansspor'da yer alan habere göre; öte yandan Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk daha yaşanacak. 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda üç kadın hakem ve üç yardımcı hakem yer alacak. Fransa’dan Stephanie Frappart, Ruanda’dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita’nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya’dan Neuza Back, Meksika’dan Karen Diaz Medina ve Amerikalı Kathryn Nesbitt görev alacak.

2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman, nerede oyananacak?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak.

2022 Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek.

2022 Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

Heyecanla beklenen turnuvada A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.