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Spor Dünya Kupası Play-off kuraları hangi kanalda? Milli Takım kura çekimini hangi kanal veriyor?
Spor

Dünya Kupası Play-off kuraları hangi kanalda? Milli Takım kura çekimini hangi kanal veriyor?

Play-off kura çekimi canlı izle | A Milli Futbol Takımımız, 2022 Katar yolunda önemli bir adım attı. A Milliler, Avrupa Elemeleri G Grubunu 2.tamamladı ve play-off hakkı kazandı. Futbolseverler, Türkiye’nin rakibinin belli olacağı kura çekimini hangi kanalın yayımlayacağını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası play-off kura çekimi nereden nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:02:00 -
Dünya Kupası Play-off kuraları hangi kanalda? Milli Takım kura çekimini hangi kanal veriyor?

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası’na katılabilmek adına play-off turunda mücadele edecek. Milli takımımızın rakibinin belli olacağı kura çekimini izlemek isteyenler ise ‘Kura çekimi hangi kanalda?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, play-off kura çekimi hangi kanalda?

Dünya Kupası Play-off kuraları hangi kanalda? Milli Takım kura çekimini hangi kanal veriyor?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi 26 Kasım Cuma günü belli olacak.

Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

Futbolseverler kura çekimini canlı olarak izlemek istiyor. Pek çok kişi “Play-off kuraları hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırıyor. Kura çekimi programı 26 Kasım Cuma akşamı saat 18.30’da TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.

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