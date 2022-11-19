Dünya Kupası öncesinde TRT'den futbolseverlere çağrı

2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. ilk kez sonbahar-kış mevzsiminde gerçekleşecek olan turnuvanın ilk maçı A Grubu'nda oynanacak. İlk maç Katar ile Ekvador arasında yarın Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Turnuva öncesinde TRT'den açıklama geldi.

Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

Yarın başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.