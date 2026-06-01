Dünya Kupası öncesi büyük moral! Türkiye gol olup Kuzey Makedonya'ya yağdı: 3-0
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya Orkun Kökçü’nun 2. dakikada attığı gol ile başlayan Ay-yıldızlılar, 16. dakikada Can Uzun ile farkı ikiye çıkardı. Kadıköy Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksindeki maçın ikinci yarısına da gol ile başlayan milli takım 54. dakikada Deniz Güle ile skoru 3-0'a taşıdı.
İLK 11'LER:
Türkiye : Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj
CANLI ANLATIM:
54' Sağ iç kulvarda topla buluşan Can Uzun ortayı yaptı, arka direkte bulunan Deniz Gül'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti.
48' Oğuz'un sağ çaprazdan sert şutu kaleciden kornere gitti.
46' Takımımızda Orkun Kökçü, Ozan Kabak ve Yunus Akgün oyundan çıktı. Samet Akaydin, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.
45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.
44' Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Alioski, kaleci Altay'ı geçemedi. Harikasın Altay!
43' Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından çektiği şut savunmayı aşmadı.
38' Tribünlerde 3-3-3 sesleri var.
35' İlk yarıda son bölümdeyiz. A Milli Takımımızın üstünlüğü devam ediyor.
30' Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün sert şutu kaleyi bulmadı.
28' Eren Elmalı'nın yerine Zeki Çelik oyuna girdi.
25' Orkun'un ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.
20' Tempo bu dakikalarda düşük.
17' Eren'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Can Uzun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yakın direğe çarpan top ağlarla buluştu.
16' GOOOOOOOOOOOOOOL! Can Uzun ile farkı ikiye çıkarıyoruz. Harikasınız çocuklar!
15' Konuk takımın atağında Jani Atanasov ceza sahası yayı üzerinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kornere çıktı.
12' Eren Elmalı'nın sol kanattan ortasında elle oynama itirazında bulunsak da karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı göstermedi.
11' Rakip yarı sahada pas yaparak boşluk arıyoruz.
7' Eren Elmalı kafasına aldığı darbe sonrası sakatlık geçiriyor.
3' Ceza sahası içi sağ çaprazında yer alan Orkun Kökçü, sağ kanattan yerden çevrilen topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.
2' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Orkun ile maçın başında öne geçiyoruz!
1' Maça çok hızlı başladık. Henüz 10. saniyede karşı karşıya kalan Can Uzun’un şutu üst direkten döndü.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.