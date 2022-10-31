Dünya kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası Katar'da! Dünya kupası elemeleri, maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası maçları, grup kuralarının belli olmasıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu sene Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman, nerede olacak?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası heyecanı başlıyor... 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak.

Dünya kupası elemeleri, maçları hangi kanalda?

Futbolseverler, 2022 Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanalından canlı takip edebilecek..

Ev sahipliğini Katar'ın üstlendiği Dünya Kupası maçları Katar ile Ekvador arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası grupları....

FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

A Grubu

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B Grubu

İngiltere

İran

ABD

Galler.

C Grubu

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya.

D Grubu

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya.

F Grubu

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan.

G Grubu

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun.

H Grubu

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore.

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