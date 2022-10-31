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Spor Dünya kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası Katar'da! Dünya kupası elemeleri, maçları hangi kanalda?
Spor

Dünya kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası Katar'da! Dünya kupası elemeleri, maçları hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman, nerede başlıyor sorusu gündeme geldi. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Bu yıl da birçok ülkeden milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak olan 2022 Dünya Kupası, sıcak günlerde heyecan dolu dakikalara tanık edecek. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar

Yeniakit Publisher
2022-10-31 08:44:00 - 2022-10-31 08:52:47
Dünya kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası Katar'da! Dünya kupası elemeleri, maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası maçları, grup kuralarının belli olmasıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu sene Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman, nerede olacak?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası heyecanı başlıyor... 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak.

Dünya kupası elemeleri, maçları hangi kanalda?

Futbolseverler, 2022 Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanalından canlı takip edebilecek..

Ev sahipliğini Katar'ın üstlendiği Dünya Kupası maçları Katar ile Ekvador arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası grupları....

FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

A Grubu
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda

B Grubu

İngiltere
İran
ABD
Galler.

C Grubu
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya.

D Grubu
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus

E Grubu
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya.

F Grubu
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan.

G Grubu
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun.

H Grubu
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore.

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