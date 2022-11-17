2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Hal böyle olunca hem turnuva takvimi hem de maçların hangi kanalda yayımlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

DÜnya Kupası maçlarını hangi kanal verecek? 2022 Dünya Kupası ilk gün maçları ne zaman hangi kanalda?

Dünya Kupası organizasyonu 20 Kasım Pazar akşamı oynanacak Katar-ekvador maçıyla başlayacak. Dünya Kupası maçlarının hangi kanalda yayımlanacağı merak ediliyor. Dünya Kupası organizasyonu 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.Dünya Kupası maçları ülkemizde TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.

20 Kasım Pazar

19.00 Katar-Ekvador TRT 1

21 Kasım Pazartesi

16.00 İngiltere-İran TRT 1

19.00 Senegal-Hollanda TRT 1

22.00 ABD-Galler TRT 1

22 Kasım Salı

13.00 Arjantin-Suudi Arabistan TRT 1

16.00 Danimarka-Tunus TRT 1

19.00 Meksika-Polonya TRT 1

22.00 Fransa-Avustralya TRT 1