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Spor DÜnya Kupası maçlarını hangi kanal verecek? 2022 Dünya Kupası ilk gün maçları ne zaman hangi kanalda?
Spor

DÜnya Kupası maçlarını hangi kanal verecek? 2022 Dünya Kupası ilk gün maçları ne zaman hangi kanalda?

2022 FIFA DÜnya KUpası organizasyonu Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası maçlarını hangi kanal verecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-17 12:53:00 -
DÜnya Kupası maçlarını hangi kanal verecek? 2022 Dünya Kupası ilk gün maçları ne zaman hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Hal böyle olunca hem turnuva takvimi hem de maçların hangi kanalda yayımlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

DÜnya Kupası maçlarını hangi kanal verecek? 2022 Dünya Kupası ilk gün maçları ne zaman hangi kanalda?

Dünya Kupası organizasyonu 20 Kasım Pazar akşamı oynanacak Katar-ekvador maçıyla başlayacak. Dünya Kupası maçlarının hangi kanalda yayımlanacağı merak ediliyor. Dünya Kupası organizasyonu 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.Dünya Kupası maçları ülkemizde TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.

20 Kasım Pazar

19.00 Katar-Ekvador      TRT 1

21 Kasım Pazartesi

16.00 İngiltere-İran        TRT 1

19.00 Senegal-Hollanda              TRT 1

22.00 ABD-Galler            TRT 1

22 Kasım Salı

13.00 Arjantin-Suudi Arabistan     TRT 1

16.00 Danimarka-Tunus             TRT 1

19.00 Meksika-Polonya   TRT 1

22.00 Fransa-Avustralya             TRT 1

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