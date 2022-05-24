Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu sona erdi. Futbolseverler 4 yılda bir yapılan Dünya Kupası’nın 2022 yılında hangi tarihler arasında oynanacağını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman?

Dünya Kupası maçları yazın mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası ne zaman nerede oynanacak?

FIFA 2022 Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. Katar'daki sıcaklık seviyesi sebebiyle ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonu yaz mevsiminde değil sonbahar-kış aylarında yapılacak. 2022 Katar Dünya Kupası 21 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak.

32 takımın yer alacağı turnuva 5 ayrı şehirde oynanacak.

2022 Dünya Kupası'na katılacak olan takımlar şöyle:

Katar

Almanya

Danimarka

Brezilya

Fransa

Belçika

Hırvatistan

Sırbistan

İspanya

İsviçre

İngiltere

Hollanda

Arjantin

İran

Güney Kore

Japonla

Suudi Arabistan

Ekvador

Uruguay

Kanada

Gana

Senegal

Portekiz

Polonya

Tunus

Fas

Kamerun

Meksika

ABD

Galler/ İskoçya/ Ukrayna Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022

BAE/Avustralya/Peru Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022

Kosta Rika/ Yeni Zelanda Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022

32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli olmak üzere toplam sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele edecek ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecektir.

Ev sahibi Katar, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 21 Kasım 2022'de oynayacaktır.