Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?
2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası ilk kez yaz mevsiminde gerçekleşmedi. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlayacak?
2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Peki, ilk maç ne zaman?
Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.
A Grubu'nda Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, Al Bayt Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak.
Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal-Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.
Dada önce Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde organize edileceği duyurulmuştu. Bu açıklamayla birlikte organizasyon bir gün önce başlamış olacak.