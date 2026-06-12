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Seyahat Dünya kupası maçları için müjde: THY’den havada maç keyfi
Seyahat

Dünya kupası maçları için müjde: THY’den havada maç keyfi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Dünya kupası maçları için müjde: THY’den havada maç keyfi

Türk Hava Yolları (THY) geniş gövdeli uçaklarında LiveTV hizmetiyle Dünya Kupası maçlarının canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. Yolcular, seyahatleri sırasında favori takımlarının mücadelesini kaçırmayacak.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları başta olmak üzere turnuvadaki tüm maçların LiveTV hizmeti bulunan geniş gövdeli uçaklarda canlı yayınlanacağını bildirdi.

Seyahat sırasında futbol heyecanını takip etmek isteyen yolcuların, Sport24 ve Sport24 Extra kanalları aracılığıyla karşılaşmaları kesintisiz izleyebileceğini belirten Üstün, "Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar. Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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