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Spor Dünya Kupası için harcanan rakam dudak uçuklattı!
Spor

Dünya Kupası için harcanan rakam dudak uçuklattı!

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için şimdiye kadar servet harcandı. Bu rakam bir Dünya Kupası için harcanan en yüksek bedel olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 15:22:00 -
Dünya Kupası için harcanan rakam dudak uçuklattı!

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için şimdiye kadar servet harcandı. Bu rakam bir Dünya Kupası için harcanan en yüksek bedel olarak tarihe geçti.

Futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası kış ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayında başlayacak turnuva için artık son hazırlıklar yapılıyor. 8 yeni stat inşaa edilirken, su statlar son teknolojiye göre tasarlandı Katar'a 1 milyon futbolsever bekleniyor. Yeni otel ve konaklama tesislerinin yapımı ise devam ediyor.

200 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Bu organizasyon için şimdiye kadar 200 milyar dolar harcandı. Katar Dünya Kupası en çok para harcanan turnuva olarak kayıtlara geçecek. 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na 500 milyon dolar harcanmıştı. Fransa'daki turnuvada 2.3 milyar dolar, Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvaya ise 7 milyar dolar harcandı. Almanya, Güney Afrika, Brezilya ve Rusya'daki dünya kupalarındaki bütçe Katar'ın yanına bile yaklaşamadı.

 

 

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