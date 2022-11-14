Dünya Kupası B Grubu takımlar, fikstür, puan durumu:

2022 Dünya Kupası 20 Kasım’da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Peki, B Grubu’nda hangi takımlar var?

İNGİLTERE

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Polonya, Arnavutluk, Macaristan, Andorra ve San Marino ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini Polonya ile Macaristan karşısında alan İngiltere, I Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.

Rusya 2018'te yarı final gören, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere'nin Katar'da işi çok kolay olmayacak gibi görünüyor.

UEFA Uluslar A Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından B Ligi'ne düşen İngiltere'de eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Southgate'i orta saha ve forvet hattındaki seçenekleri rahatlatsa da savunmada yaşanan sıkıntıların üstesinden nasıl geleceği merakla bekleniyor.

Antonio Conte'nin Tottenham'ın başına geçmesinin ardından eski formunu yeniden yakalayan Harry Kane, İngiltere'nin Katar'daki en büyük gol umudu olacak. Bundesliga'nın en iyi orta saha oyuncularından biri haline gelen Jude Bellingham, Manchester Cityli Phil Foden, Arsenalli Bukayo Saka ve Chelseali Mason Mount milli takıma ivme katacak futbolcular olarak dikkat çekiyor.

Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan Raheem Sterling'in yanı sıra Declan Rice, Harry Maguire, Luke Shaw gibi oyuncuların bu sezon henüz ritmini bulamaması İngiltere'nin gruptan çıksa bile fazla ileri gidemeyeceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Kyle Walker ve Reece James'in sakatlıkları nedeniyle turnuvada forma giyme ihtimallerinin düşük olması da savunma dizilişini etkileyecek başka bir faktör.

Rusya'ya FIFA sıralamasının 13. basamağında giden İngiltere, Katar'a ise klasmanın 5 numarası olarak uçacak.

ABD

Teknik direktörlüğünü 2018 yılından bu yana Gregg Berhalter'ın yaptığı ABD, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde kılpayı Katar vizesi aldı.

Kanada, Meksika, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (25) sahip olduğu Kosta Rika'yı averajla geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından turnuvaya doğrudan giden üçüncü ülke oldu.

ABD'nin eylül ayında Japonya'ya 2-0 yenilmesi ve Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalmasının ardından savunmanın merkezi ve forvet hattı üzerindeki tartışmalar bir kez daha gündeme geldi.

Valencia'da forma giyen 19 yaşındaki yıldızı Yunus Musah'ın yokluğunu fazlasıyla hisseden ABD, bu futbolcunun Dünya Kupası'na yetişecek olmasıyla teselli buluyor.

Orta saha oyuncuları Brenden Aaronson ve Tyler Adams'ın Leeds United'da düzenli forma giymesi, Weston McKennie'nin Juventus'ta şans bulması teknik direktör Berhalter'ı kadrosunu şekillendirmekte rahatlatacak.

Chelsea'de forma giyen Christian Pulisic'in sezona iyi başlamaması, Giovanni Reyna'nın Borussia Dortmund'da çok az süre alması, Barcelona'dan Milan'a kiralanan savunma oyuncusu Sergino Dest ile Lille'deki Timothy Weah'ın istenilen seviyede olmaması milli takımdaki önemli eksikler olarak göze çarpıyor.

GALLER

Teknik direktörlüğünü Rob Page'in yaptığı Galler, Avrupa elemelerinde Belçika, Çekya, Estonya ve Belarus ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Galler, 20 puanlı Belçika'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkını kazandı.

Play-off yarı finalinde Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen Galler, finalde de Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek 64 yıl aradan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme ve play-off aşamasında rakip fileleri 17 kez havalandıran Galler, kalesinde ise 10 gol gördü.

İngiltere gibi UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen Galler, Dünya Kupası öncesi oynadığı 8 maçta elde ettiği tek galibiyetle pek iç açıcı bir tablo ortaya koymadı ama Ukrayna karşısındaki galibiyet Dünya Kupası biletini getirdi.

Yaklaşık 3,1 milyon nüfusa sahip Galler'in en önemli yıldızı tartışmasız Gareth Bale. Uzun Real Madrid kariyerindeki inişli çıkışlı grafiğinin ardından MLS ekiplerinden Los Angeles'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımında sadece iki kez ilk 11'de sahaya çıkması ve 12 maçta toplam 357 dakika şans bulması Galli futbolseverleri düşündürse de Bale, Los Angeles formasıyla uzatmalarda attığı golle takımının Philadelphia Union'ı penaltılarda yenmesine yardımcı oldu. Los Angeles, Bale'in gol attığı maçı kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Ancak Bale'in formsuz haliyle bile milli takım için çok şey yaptığını unutmamak gerek. Dünya Kupası'nın kapısını aralayan play-off maçlarında Avusturya'ya karşı iki gol atan Bale, Ukraynalı Andriy Yarmolenko'nun kendi kalesine attığı golde serbest vuruşu kullanan isim oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde de Hollanda ağlarını havalandıran Bale'in Polonya maçındaki kafa vuruşu ise direkten döndü.

Uluslar Ligi'nde Belçika ve Hollanda gibi güçlü rakiplere gol atan Nottingham Forestlı orta saha oyuncusu Brennan Johnson'ın Katar'da da takımının en etkili oyuncularından biri olması beklenirken, geçen sezon Tottenham'da fazla forma giyemeyen 24 yaşındaki Joe Rodon'un Rennes'de, eski Manchester Unitedlı Daniel James'in de Fulham'da düzenli oynaması milli takım teknik heyetini umutlandırıyor.

Arsenal ve Juventus'un ardından kariyerini Nice'te sürdüren 31 yaşındaki orta saha oyuncu Aaron Ramsey de tecrübesiyle, milli takımın Katar'daki en önemli isimlerinden biri olacak.

İRAN

Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçti.

İkinci turda Irak, Bahreyn, Hong Kong ve Kamboçya ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından C Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan karşısında elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından İran, 25 puanla grup lideri olarak Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu.

21 Kasım Pazartesi

16.00 İngiltere-İran

22.00 ABD-Galler

25 Kasım Cuma

13.00 Galler-İran

22.00 İngiltere-ABD

29 Kasım Salı

22.00 Galler-İngiltere

22.00 İran-ABD