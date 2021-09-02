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Spor Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 4. haftası, beş grupta oynanan maçlar nefes kesti.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 04:54:00 -
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

AMilli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki dördüncü maçında Vodafone Park'ta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Milli takımın gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı atarken, konuk takımın golleri 40. dakikada Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic'ten geldi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Letonya ise sahasında Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda'yı 2-1 yendi. Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.

D Grubu'nda oynanan maçta son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, sahasında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lüksemburg-Azerbaycan: 2-1

Portekiz-İrlanda: 2-1

D Grubu:

Kazakistan-Ukrayna: 2-2

Fransa-Bosna Hersek: 1-1

F Grubu

Danimarka-İskoçya: 2-0

Faroe Adaları-İsrail: 0-4

G Grubu:

Norveç-Hollanda: 1-1

Türkiye-Karadağ: 2-2

Letonya-Cebelitarık: 3-1

H Grubu

Slovenya-Slovakya: 1-1

Rusya-Hırvatistan: 0-0

Malta-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

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