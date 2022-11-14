Dünya Kupası A Grubu hangi takımlar var? Dünya Kupası A grubu maç takvimi:

Dünya Kupası'nda heyecan 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Futbolseverler ise şimdiden hangi gruplarda hangi takımların bulunduğunu araştırıyor. İşte, A Grubu'nda yer alan takımlar:

KATAR

Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazanan Katar, İspanyol teknik adam Felix Sanchez yönetiminde turnuvada başarılı olmayı hedefliyor. Antrenörlük kariyerine Barcelona'daki La Masia Akademisi'nde başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2006'da Katar'daki Aspire Akademi'de görev yapmaya başladı. Katar'da 19 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı takımlarında da teknik direktörlük görevi üstlenen Felix Sanchez, 2017'da A takımın başına geçti.

Asya ekibi, UEFA'nın daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Sırbistan, Portekiz, İrlanda, Lüksemburg ve Azerbaycan ile hazırlık maçları oynadı. Katar, tümü 2021'de yapılan ve gruptaki puan durumunu etkilemeyen bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

İlk kez davet edildiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta yarı final oynayan Katar, 2021 FIFA Arap Kupası'nda ise üçüncü oldu.

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozu, 26 yaşındaki santrfor Almoez Ali olacak.

Ülkesinin Al-Duhail takımında forma giyen Ali, 2016'dan bu yana görev yaptığı milli takımda toplam 40 gole imza attı.

Almoez Ali, ülkesinin yarı final oynama başarısı gösterdiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta attığı 4 golle en skorer oyuncu olmayı başardı. 26 yaşındaki santrfor, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da gol yollarında etkili performans göstermeye çalışacak.

Katar, Almoez Ali'nin yanı sıra kaptan Hassan Al-Haydos ve Akram Afif ile organizasyonda başarı kovalayacak.

EKVADOR

Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro'nun çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Elemelerde çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, hanesine yazdırdığı 26 puanla Katar 2022 biletini aldı.

Eleme müsabakalarında, Ekvador'un fileleri 27 kez havalandırdı ve kalesinde 19 gol gördü.

Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia olacak.

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, turnuvada Ekvador'a en fazla katkı sağlaması beklenen isim olarak görülüyor.

"Ekvador Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Valencia, eleme müsabakalarında 4 kez fileleri havalandırdı. Enner Valencia'nın yanı sıra elemelerde 6 gol kaydeden Michael Estrada da Ekvador'un 2022 Dünya Kupası bileti almasında önemli rol oynadı.

Bu 2 oyuncun yanı sıra, savunmada Piero Hincapie ve Pervis Estupinan, orta sahada Moises Caicedo ve hücumda Gonzalo Plata, Güney Amerika ekibinin turnuvada güvendiği isimler arasında yer alıyor.

SENEGAL

Aliou Cisse'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Senegal, Afrika Elemeleri ikinci turunda Togo, Namibya ve Kongo ile H Grubu'nda mücadele etti. Oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle alarak hanesine 16 puan yazdıran Afrika temsilcisi, grubu namağlup lider tamamladı.

Play-off'ta Mısır ile karşılaşan Senegal, ilk maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Rövanşı Senegal'in aynı skorla kazanması üzerine maçta uzatmalara gidildi. Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük kuran Senegal, Katar biletini cebine koymayı başardı.

Bu yıl Afrika Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Senegal, Sadio Mane'nin liderliğinde 2022 Katar'da başarılı olmayı hedefliyor.

Almanya ekibi Bayern Münih'te forma giyen Mane, Afrika ekibinin turnuvadaki en önemli kozu olacak.

Mane'nin yanı sıra kalede Eduard Mendy, savunmada Kalidou Koulibaly, orta sahada Pape Gueye ve hücumda Ismaila Sarr, kadrodaki etkili isimler olarak dikkati çekiyor.

Senegal'in 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmasında en önemli katkıyı, elemelerde 4 gol atan Alanyasporlu futbolcu Famara Diedhiou sağladı.

HOLLANDA

Louis van Gaal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu lider tamamlayarak Katar bileti aldı.

Türkiye'nin de bulunduğu grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 23 puanla ilk sırada yer aldı.

Tek mağlubiyetini A Milli Takım karşısında yaşayan "Portakallar", 33 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

Memphis Depay, Cody Gakpo, Denzel Dumfries ve Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

Depay, elemelerde kaydettiği 12 golle "Portakallar"ın Katar 2022 bileti almasında önemli rol oynadı.

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı-Al Khor)

19.00 Senegal-Hollanda (Al Thumama Stadı-Doha)

21 Kasım Pazartesi:

19.00 Senegal-Hollanda (Al Thumama Stadı-Doha)

25 Kasım Cuma:

16.00 Katar-Senegal (Al Thumama Stadı-Doha)

19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı-Ar-Rayyan)

29 Kasım Salı:

18.00 Hollanda-Katar (Al Bayt Stadı-Al Khor)

18.00 Ekvador-Senegal (Khalifa Uluslararası Stadı-Al-Rayyan)