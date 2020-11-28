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Dünya Dünya koronavirüse teslim oldu! İşte son durum
Dünya

Dünya koronavirüse teslim oldu! İşte son durum

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste bilanço artıyor. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 1 milyon 454 bin 422 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:10:00 -
Dünya koronavirüse teslim oldu! İşte son durum

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 62 milyonu 285 bini aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 454 bin 422 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde halen tedavi altında 17 milyon 829 bin 629 kişi bulunuyor.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 43 milyon 1013 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 773 bin 103, ABD'de 7 milyon 949 bin 468 ve Brezilya'da 5 milyon 536 bin 524 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 739 bin 470'e, Arjantin'de 1 milyon 235 bin 257'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 189 bin 499'a ulaştı.

Türkiye'de 28 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 396 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.

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