Dünya ‘karma eğitim’i terk ediyor

Harun Sekmen İstanbul Öğrencileri başarısızlığa ve disiplinsizliğe sürükleyen karma eğitim modelinden yaka silken ABD ve Batılı ülkelerin yıllar önce karma eğitimden vazgeçmeye başladığı ortaya çıktı. Türkiye’deki sol çevrelerin baskısı sonucu tartışılmaya dahi açılamayan karma eğitim sisteminin öğrencileri olumsuz etkilediğinin anlaşılması sonrası düğmeye basan Batılı ülkelerin, tek tip eğitim sistemine geçtikleri bildirildi. ABD’deki 506 okulun tek cinsiyetli olarak eğitim verdiği ve sadece kızların okuduğu 84 üniversitenin olduğu öğrenildi. Avustralya’daki okulların yüzde 12’sinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı olarak okuduğu belirlendi. İngiltere’de de tek tip eğitim veren 400’ü aşkın eğitim kurumunun olduğu kaydedildi. Danimarka’da karma eğitimin terk edildiği, Almanya’da ise 2001 yılından bu yana karma eğitim zorunluluğunun kaldırıldığı kaydedildi.

ABD, TEK TİP EĞİTİM UYGULUYOR

Türkiye’deki bir avuç azgın azınlığın ideolojik takıntısının sonucu olarak göklere çıkarılan karma eğitim modeli başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke tarafından terk ediliyor. Kız ve erkek öğrencilerin başarısı üzerinde olumsuz etkisi olduğu araştırmalarla gün yüzüne çıkan karma eğitim modelinin yerini tek tip eğitim sistemi alıyor. ABD’de 506 okulda tek cinsiyetli bir model üzerinden eğitim veriliyor. 506 okulun 116’sında kız ve erkek öğrencileri ayrı bir şekilde okutulurken, 389’unda ise sınıflar ayrı bir şekilde eğitim işleniyor. ABD’deki 84 üniversite ise sadece kız öğrencilere eğitim ve öğretim veriyor.

AVRUPA KARMA EĞİTİMİ BIRAKTI

Avustralya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Sidney’deki liselerin yüzde 12’sinde kız ve erkek öğrenciler ayrı bir şekilde eğitim alıyor. Avrupa’nın merkezi olarak nitelendirilen İngiltere de karma eğitim modelini terk ediyor. Halihazırda İngiltere’de 400’ü aşkın eğitim kurumu tek cinsiyetli olarak öğrenimine devam ediyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde de tek tip eğitim veren okullar bulunuyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı ‘Eğitim çıktılarında cinsiyet farkları: Avrupa’da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum” araştırması da tek tip okullarda okuyan kız öğrencilerin akademik başarısının daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

DANİMARKA BİLE AYIRDI!

Büyük bir ahlaki buhranın eşiğinde kıvranan ve tuvaletleri dahi ortak kullanım olan Danimarka’da ise okullar bir bir ayrılıyor. Danimarka, AB ülkeleri içerisinde karma eğitim zorunluluğunu ilk kaldıran ülke olarak dikkat çekiyor. Danimarka’da tek cinsiyetli eğitim daha çok erkek öğrenciler için tercih ediliyor. Avrupa’nın sanayi devi Almanya’da da durum pek farklı değil. Uzun yıllardan bu yana Almanya’nın karma eğitim dayatmasından vazgeçtiği biliniyor.

CHP’DE AYNI KAFA

Kız ve erkek öğrencilerin üzerinde olumsuz etkileri olduğu uzun soluklu araştırmalarla ispatlanan karma eğitim modeli, Batılı ülkeler tarafından bile terk edilmeye başlanırken CHP karma eğitim modelini hâlâ “kaliteli ve nitelikli eğitim” olarak görüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, karma eğitimle ilgili iddialara ilişkin, “Çağdaş eğitimi daha da geliştirmemiz gerekirken şimdi de bilimsellikten uzak bir kafayla bizi kaliteli ve nitelikli eğitimden tamamen uzaklaştıracak bir tartışma yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.