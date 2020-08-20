Dünya için tedirgin eden açıklama! Bu ilk defa oldu

Dünya hayatı için tedirgin eden bir durum Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından açıklandı.

2020'de yaşanan felaketler tedirginliği arttırırken daha önce yaşanmamış bir olay gerçekleşti.

NASA'nın bildirdiğine göre; '2020 QG' adı verilen bir göktaşı, yerküreye önceden görülmemiş bir yakınlıktan teğet şekilde geçişini yaptı.

Independent'in haberine göre; bahsedilen yakınlığın Hint Okyanusu'nun güneyinden 2 bin 945 metre yükseklikte olduğu bildirildi.

Geçen göktaşının boyutları nasıl?

Dünya'yı endişelendiren göktaşının yani meteorun genişliğinin ise 3 ila 6 metre olduğu ifade edildi.

Nasıl tespit edildi?

Gök cisimleri hakkında araştırmalarda bulunan bir takım robotik kameralar tarafından tespit edildi.

Bir gün bir göktaşı Dünya'yı teğet geçmezse ne olur?

Korkutan duyurunun ardından bir gün bir göktaşının dünyaya çarpma ihtimali düşündürdü. Dünya bu ihtimalin gerçekleşmesine ne kadar hazır? NASA'nın bildirdiğine göre; göktaşı çarpmasının gerçekleşmesi halinde Dünya'nın geleceği pek de parlak sayılmaz.

NASA çalışanı bir çözüm yolu sundu

NASA'da çalışan Dr. Joseph Nuth, insanoğlunun aniden gelen bir göktaşına müdahalede bulunmaya yetecek bir zamana sahip olunmayabileceğini vurguladı.

Her an yaşanma ihtimali bulunan böyle bir felakete karşı kesin bir yol haritasının olmadığına değinen Nuth, bu tehlikeyi önleyebilmenin garanti yolunu açıkladı.

Nuth, yeterli bir ödenek ayrılarak bir yıl içinde göreve başlatılabilecek ve sadece bu konu üzerinde çalışacak bir aracın uzaya gönderilerek göktaşlarını incelemesinin, insanoğlunun böyle bir riski ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Dr. Nuth, bahsi geçen aracın şartların yerine getirilmesi durumunda göktaşlarını durdurabilecek bir kabiliyette de olacağını ifade etti.

Göktaşı nedir?

Uzaydan dünya yüzeyine düşen maddeler genel olarak göktaşı ya da meteor olarak isimlendirilir. Meteorlar, Dünya atmosferine giriş yaptığında çoğunlukla yeryüzüne ulaşamadan erir.

Göktaşları nereden geliyor?

Asteroit olarak da adlandırılan göktaşları, genellikle Mars ve Jüpiter arasında bulunan Asteroit kuşağından geliyor.

Bazı göktaşları da Dünya'nın uydusu Ay'dan ya da Mars'tan da gelebiliyor.

Göktaşının yaşı ve kimyasal içeriği çözümlenerek geldiği yer tespit edilebiliyor.

Merak edilen soru: Göktaşı dünyaya çarparsa ne olur?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi'nin ABD Kongresi için hazırladığı rapora göre; çapı 1 ila 10 metre arasında bir göktaşının Dünya'ya çarpması halinde, cep telefonları veya internette aksamalar yaşanabilir, maddi zararlar görülebilir.

Çapı 10 ile 25 metre arasında olan bir meteorun Dünya'ya çarpması halinde ise; göktaşının düştüğü yerde onlarca kilometre çapında hasar oluşabilir. Bölge halkı tahliye edilmez ise can kayıpları yaşanabilir.

Çapı 25 ile 100 metre olan bir göktaşının düşmesi halinde kitlesel halde bir panik, bina yangınları, çok sayıda can kaybı ve yaralanmalar, haliyle kargaşa meydana gelebilir.

Çapı 100 metreden fazla olan bir asteroid Dünya'ya çarparsa, insanoğlu için İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'da meydana gelen Tsunami, büyük yer sarsıntıları gibi felaketler, bu felaketlerle beraber ise onbinlerce ölüm yaşanabilir.