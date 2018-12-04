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Dünya için en büyük tehlike! İlk kez paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi, (NASA) dünya için en büyük tehlike olarak görülen Bennu adlı asteroidin görüntüsünü paylaştı.

04 Aralık 2018 Salı 21:35
Dünya için en büyük tehlike! İlk kez paylaşıldı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya için potansiyel olarak tehlike arz ettiği tahmin edilen Bennu adlı asteroidin görüntüsü yayınladı.

İlk kez görüntülendi

Kendi ekseni etrafında dönen Bennu, bu asteroitten toprak örneklerinin ulaştırılması için tasarlanan OSIRIS-REx uzay istasyonu sayesinde görüntülendi.

NASA, son 2 yılda 2 milyar milden fazla mesafe kat eden OSIRIS-REx istasyonun yaklaşık 1 yıl boyunca asteroidi inceleyeceğini, ardından toprak örneklerini alacağını açıkladı. Aracın dünyaya dönüşü Eylül 2023'te planlanıyor.

500 metre boyutundaki uzay cismi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bilim insanları tarafından keşfedilmişti. Yapılan hesaplamalara göre, 2182 yılında Dünya'ya yaklaşacak olan Bennu, şu anda gezegenimiz için en büyük tehlike arz eden uzay cismi olarak gösteriliyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:35
  1. Massachusetts
  2. Bennu
  3. NASA
  4. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

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