Dünya gündemine oturdu! Harvard mezuniyetinde Kur'an-ı Kerim okudu

ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, bu yıl farklı bir ana sahne oldu. Törende Müslüman öğrenci Suheila Mukhtar tarafından Kur’an-ı Kerim’den Alak Suresi’nin ilk ayetlerinin okunması, katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

Tilavet sırasında Alak Suresi’nin ilk ayetleri olan “Oku!” emri salonda yankılanırken, bu an bilgi, öğrenme ve akademik gelişimin sembolü olarak değerlendirildi.

Törene katılanlar, okumanın sadece dini bir ritüel değil aynı zamanda evrensel bir öğrenme çağrısı olarak da anlam taşıdığını ifade etti.

Mezuniyet programında yer alan bu tilavet, kampüste farklı inanç ve kültürlerin bir arada var olma kültürüne dikkat çekti. Organizasyon, çok kültürlü yapının akademik ortamlardaki yansıması olarak değerlendirildi.

Harvard Üniversitesi kampüsünde geçmiş yıllarda da farklı dini ve kültürel metinlere yer verildiği biliniyor. Üniversitenin çeşitli etkinliklerinde kutsal metinlerin ve felsefi yazıların birlikte sunulduğu programlar dikkat çekiyor.

Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi girişinde yer alan “Words of Justice” (Adalet Sözcükleri) sergisinde, insanlık tarihine yön veren metinler arasında Kur’an-ı Kerim’den Nisa Suresi 135. ayetin de bulunduğu belirtiliyor.

Sergi, adalet kavramının farklı medeniyetlerdeki karşılıklarını bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

Üniversitede İslam Farkındalığı Haftası gibi özel dönemlerde kampüs içerisinde ezan okunması ve manevi etkinlikler düzenlenmesi de zaman zaman gerçekleşiyor.

Bu uygulamalar, farklı inanç gruplarının kampüs yaşamına katılımını destekleyen etkinlikler arasında yer alıyor.

Harvard Üniversitesi’ndeki bu tür etkinlikler, akademik ortamların sadece eğitim değil aynı zamanda kültürel ve inanç çeşitliliğini bir arada barındıran yapılar olduğunu ortaya koyuyor.